MOJ ŽIVOT SU DECA I PORODICA, A NE KARIJERA U INOSTRANSTVU Sloboda Mićalović NAPUŠTA KULTURU PREDSTAVU, ali sprema nešto NOVO

Sloboda Mićalović vraća se večeras pozorišnim obavezama, ukoliko to situacija s koronom dozvoli.

Glumica će se nakon 15 godina igranja oprostiti od mjuzikla "Čikago". Jedan od najpopularnijih mjuzikla s Brodveja, u kom se prepliću strast, spletke, ubistva, šou-biznis i potkupljive sudije i advokati, "Čikago", u režiji Kokana Mladenovića, premijerno je izveden u Pozorištu na Terazijama 2006. godine, a večeras je jubilarno, 300. izvođenje, koje će ujedno biti i poslednje Slobodi. Ona je na nadahnut, kreativan i upečatljiv način oživela lik Roksi Hart i publika ju je obožavala i uvek nagrađivala ovacijama.

- Predstava se igra 15 godina i ovo će biti 300. izvođenje. Mjuzikl će se igrati i dalje, ali ću ja svoje cipele prepustiti nekoj mlađoj koleginici - rekla je Mićalovićeva.

Krajem protekle godine izašao je njen novi film "Suncokret" u Kazahstanu, ali ona priznaje da ne razmišlja o međunarodnom tržištu.

- Moj život je ovde, moja deca idu u školu, imam obaveze, prioritet mi zasad nije inostranstvo. I ovo do sada što sam imala iskok je i bilo je božanstveno, ali je baš dugo trajalo i teško mi je da sve uklopim - istakla je u emisiji "Ekskluziv" Sloboda, koja ima ćerke Milu i Veru.

Sada je gledamo u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, gde je zbog korone odložena premijera predstave "Alisa u zemlji strahova". Drama je inspirisana epizodama iz romana "Alisa u zemlji čuda" Luisa Kerola, a slovenačka dramaturginja Eva Mahkovic u programu je zapisala da je proticanje vremena glavna tema odrasle Alise, koja u ovom komadu ima 30 godina.

- Veliko mi je zadovoljstvo bilo raditi sa Acom Popovskim, podsetio nas je da pozorište treba da bude igra i nije od nas očekivao ništa više od onog što mi sami od sebe očekujemo. Ceo proces je bio jedno božanstveno putovanje, pad kroz rupu, skočili smo u jedan bunar, ali smo nekako znali da smo dole sigurni i bezbedni, da nas on dole čeka, da ćemo sigurno da se prizemljimo i da niko neće da se olupa. To je bila jedno zaista posebno iskustvo. Ono što je ovde važno, neće tu ništa biti teško, teško jeste kao što je i život težak, ali ovo su neka razna suočavanja sa životnim problemima i životnim fazama sazrevanja jednog čoveka, u ovom slučaju žene. Svi smo mi njeni strahovi koji su u njenoj glavi, ništa tu nije realno, možda je čak i pomereno i iskrivljeno. Igram kraljicu, ženu koju ona želi, nesvesno ili svesno, da nasledi. Naravno, ja kao kraljica ne bih da prepustim tek tako svoj tron i tu nastaje sukob - objašnjava Mićalovićeva za Kurir.

U "Alisi u zemlji strahova" naslovnu ulogu tumači Milena Radulović, kojoj je ovo prva pozorišna uloga. Sloboda otkriva da nije imala poseban način pripreme i da je slušala cenjenog reditelja.

- Probe su trajale dva i po meseca. Svaki dan su pripreme, samo je to različit način, prosto Aca tako radi. Nismo imali nikakav model, nego smo jednostavno igrali datu situaciju. Ono što je bilo najlepše od svega i ono što sam prvi put do sada doživela jeste da reditelj ne gura u kalup likove, nego te pušta da se sastaviš, da budeš od različitih materijala sastavljen, malo od gline, malo od plastelina, čelika, kamena... i da to sve čini jedan glumački dijapazon koji te oslobađa da možeš zaista da se igraš. Drugačiji je stil igre i na ivici je, vama će delovati lagano, nama glumački i nije baš lagano naći meru, da ne bude bajka a da ne bude ni realizam. Baš je ozbiljna veština potrebna za ovakvo delo, zahtevno je, ali ujedno i veliko zadovoljstvo - zaključuje glumica.

