JELISAVETA ORAŠANIN UGRADILA SILIKONE? Glumica fotkom sa Maldiva zaintrigirala sve, skinula se u kupaći i pokazala VRELU FIGURU!

Glumica Jelisaveta Orašanin Teodosić (33) uživa na Maldivima odakle se redovno i oglašava.

Jelisaveta je navodno ugradila silikonske implantate u grudi, saznaje Blic.

- Jelisaveta voli svoje telo, ali je jednu stvar odavno želela da promeni. Godinama je želela da poveća grudi, pa je to konačno uradila. Nije želela da pretera, pa promena nije ogromna, a ona je jako zadovoljna svojim novim izdanjem - navodi izvor blizak supruzi košarkaša Miloša Teodosića.

- Sad se oseća mnogo bolje nego ranije i sa ponosom pozira u kupaćem kostimu, pokazujući nove obline. Odlučila je da ne govori javno o zahvatu, te će verovatno uvek izbegavati da odgovori na pitanja o korekciji - dodaje izvor.

Jelisaveta nikad nije krila da joj je bitno da izgleda lepo, te da nije protivnik estetskih korekcija.

- Nemam ništa protiv, ali ne treba preterivati u tome - kazala je jednom prilikom.

- Šminkam se uglavnom za noćne izlaske i za to mi je potrebno oko desetak minuta. Stalo mi je da lepo izgledam. Oduvek sam nezi pridavala veliki značaj. Uvek sam volela da kupujem mirišljave kreme, kupke, losione za telo. Svakog dana po pet minuta ujutru i uveče penom za čišćenje ili mokrim tuferom i vazelinom skidam šminku. Sledeći korak u negovanju je tonik za čišćenje i osvežavanje kože lica, a posle toga tretman termalnom vodom. Na kraju, u zavisnosti od toga koje je doba dana, nanosim kremu za lice. To je poslednji korak u negovanju kože lica. Kod kozmetičara idem jednom u tri meseca. Nemam naviku da stavljam maske - dodala je ona za "Hello".

