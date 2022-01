UGRADILA SILIKONE TAMAN PO MERI! Evo zašto je Jelisaveta Orašanin otišla pod nož, krila je operaciju i to samo iz jednog razloga

oduvek želela to da uradi

Glumica Jelisaveta Orašanin Teodosić (33) ugradila je silikonske implantate u grudi, a operaciju je imala još tokom prošle godine.

- Jelisaveta je oduvek htela da ima malo veće grudi, nije bila zadovoljna što su joj male. Želela je da to koriguje, ali nikako pre nego što se ostvari kao majka. Kako je dobila dvoje dece, te je od drugog porođaja prošlo dovoljno vremena, otišla je pod nož - kaže izvor blizak glumici.

- Operacija je bila još pre nekoliko meseci, pa je usledio period oporavka. Jedva je čekala da pokaže nove grudi, pa je očekivala da će slika koju je podelila na društvenim mrežama pokrenuti različite komentare. Nije htela da preteruje, već je korigovala grudi u skladu sa građom - dodaje izvor.

Podsetimo, Jelisaveta nikad nije krila da joj je bitno da izgleda lepo, te da nije protivnik estetskih korekcija.

- Nemam ništa protiv, ali ne treba preterivati u tome - kazala je jednom prilikom.

- Šminkam se uglavnom za noćne izlaske i za to mi je potrebno oko desetak minuta. Stalo mi je da lepo izgledam. Oduvek sam nezi pridavala veliki značaj. Uvek sam volela da kupujem mirišljave kreme, kupke, losione za telo. Svakog dana po pet minuta ujutru i uveče penom za čišćenje ili mokrim tuferom i vazelinom skidam šminku. Sledeći korak u negovanju je tonik za čišćenje i osvežavanje kože lica, a posle toga tretman termalnom vodom. Na kraju, u zavisnosti od toga koje je doba dana, nanosim kremu za lice. To je poslednji korak u negovanju kože lica. Kod kozmetičara idem jednom u tri meseca. Nemam naviku da stavljam maske - dodala je ona za "Hello".

