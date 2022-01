PREMINULA POZNATA GLUMICA: Imala je 73 godine i borila se sa RAKOM, ali nije uspela da dobije tu bitku

Glumica Ketrin Kejts poznata po ulogama u serijama "Orange Is the New Black", "Seinfeld" i "Law & Order: SVU" je preminula u 73. godini.

Njenu smrt je potvrdio njen zastupnik rekavši da je američka glumica umrla na Floridi od raka.

Iako je nejasno od kakvog je raka bolovala, izjava ukazuje da ga je pobedila u prošlosti pre nego što se rak vratio prošle godine.

Kejts je rođena u Njujorku od oca Luisa Kejtsa i majke glumice Medlin Kejts. Uprkos njenim njujorškim korenima, njena karijera je ozbiljno počela u Los Anđelesu, gde je bila jedan od 25 članova osnivača The Coloni Theatre zajedno sa Džonom Laroketom.

Producirala je sve drame kompanije u prvih šest godina od 1975. do 1981. zajedno sa Barbarom Bekli.

Počela je da se bavi televizijom i filmom ranih 1980-ih i imala je epizodne uloge, a onda se pojavila u serijama "Matlock", "Thunder Alley" i "Seinfeld". Tokom godina je glumila u brojnim serijama.

Iza nje su ostali sestra Malori i brat Džošua.

This gorgeous heart. This incredible force. 💔 Love you #KathrynKates. pic.twitter.com/Y0Jz4VSm1I — Rising Phoenix Rep (@RPRTheater) January 23, 2022

(Kurir.rs/A.M.)

