OGLASIO SE SIN VESNE PEĆANAC O JEZIVOM ŽIVOTU MAJKE: Živi sa 20 evra mesečno, jure je IZVRŠITELJI zbog DUGOVA od 15.000 €

Fotografije na kojima glumica Vesna Pećanac odlazi po ručak u Narodnu kuhinju i priča da živi na rubu egzistencije bio je povod da se oglasi njen sin Petar. Već godinama govori se o teškoj sudbini koja je njegovu porodicu zadesila posle smrti oca.

– Mislim da je ta tragedija počela devedesetih i da je ona bila opšta. Živko je samo jedan primer ili istureni slučaj. Ima mnogo žrtava ratova, tranzicije, odnosno dekomponovanja našeg društvenog i državnog ustrojstva. Živkova je krivica možda bila to što je bio najbolji u svome poslu. Nekima se uspeh ne prašta. Pogotovo onaj međunarodni. Ako sam šta iz očevog primera mogao da naučim, to je da postoji tamna strana ljudske prirode i da je veoma moćna i učinkovita. O tome govore i svi Živkovi filmovi, ali i naša neposredna istorija, rekao je Petar u intervjuu za Blic.

On je dodao da nije bio naročito “potresen” kako su neki mediji to prikazivali, jer to traje godinama. – Žena je, opet, u toj kuhinji sedela i razgovarala sa patrijarhom. Dakle, bio je to sastanak na visokom nivou. No, ona nije u zavidnoj situaciji. U dugovima je do guše. Jure je izvršitelji. Ona se snalazi kako zna i ume. Ne može sama, ali eto, ona se bori nekako. Obraća se ljudima za pomoć, a pomoć uglavnom izostaje. Gde su kolege? Šta rade političari?

Mnogi su se javili da joj pomognu. Na pitanje da li je trebalo da se to desi mnogo ranije Petar je zaključio:

– Koliko znam, još joj niko nije pomogao, u smislu da se trajno njen status i situacija reše. Ona je dužna preko 15.000 evra kroz tužbe, kazne i račune. Dok se ne oslobodi tereta dugova, ona neće moći da izađe iz začaranog kruga siromaštva i bede. Ima meseci kada joj uzmu celu penziju, a nekada primi 1.200 dinara ili 2.100. Ko može da živi ceo mesec sa dvadeset evra? Samo Vesna Pećanac.

