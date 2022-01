GORDANA IZ FILMA TOMA IMA VERENIKA GLUMCA: Prsten kojim je prosio, krio na neobičnom mestu, a imaju NEOBIČAN plan za venčanje!

Mlada glumica Sanja Marković proslavila se ulogom u filmu "Toma", gde je tumačila Gordanu, poslednju suprugu Tome Zdravkovića, sa kojom je pevač živeo do smrti. U privatnom životu, Sanja uživa u ljubavi sa verenikom Danilom Lončarevićem, koji je takođe glumac.

Sanja i Danilo već sedam godina su zajedno, a upoznali su se na prvoj godini fakulteta i od tada su nerazdvojni.

Oboje su diplomirali u klasi profesora Srđana Karanovića, tako da osim životnih, dele i profesionalna interesovanja.

Prošle godine su se verili, a Danilo je Sanju zaprosio tokom odmora u Crnoj Gori.

- U maju smo otišli na kratak odmor u Ulcinj. Sedeli smo na plaži i pričali o nekim svakodnevnim stvarima, ja sam bila u džemperu i farmerkama, nisam ni slutila da treba da se doteram. (smeh).

On je prethodno zakopao prsten i dok smo ćaskali polako je razgrtao pesak dok se nije pojavila kutijica. Kasnije mi je priznao da ga je kupio nekoliko meseci ranije, ali je čekao pravi trenutak da me zaprosi. Mislim da je prsten čuvao u kutiji od gitare, koju nikada ne otvaram. Samo prebrišem prašinu kad spremam stan - otkrila je Sanja za "Hello".

Scene u kojima se Goca udaje za Tomu Zdravkovića Sanja je snimila sa Milanom Marićem u Americi, a iskustvo sa seta podstaklo ju je da vereniku predloži da im na venčanju, kada za to dođe vreme, sviraju "marijači".

(Kurir.rs)

