LEGENDARNE IZJAVE BREDA PITA KOJE NIKOG NISU OSTAVILE RAVNODUŠNIM: Snimiću album kao Džej Lo, a možda ću dizajnirati PRIKOLICE!

Uprkos činjenici da je Bred Pit izuzetno šarmantan i zabavan, u novinama se poslednjih godina retko može pročitati nešto što nema veze sa Anđelinom i njihovim dramatičnim razvodom.

U poslednje vreme se šuška da izlazi sa svojom novom komšinicom, švedskom pevačicom Liki Li, pa je javnost malo odmorila od skandala "Džoli- Pit".

Ovu priliku koristimo da se prisetimo nekoliko njegovih zabavnih izjava.

- Dizajniraću svoju flotu prikolica. Ne! Snimiću album kao Dženifer Lopez. Biće to akustična verzija "KC & The Sunshine Banda". Onda ću možda dizajnirati liniju odeće, ali sve od sintetičkog krzna - govorio je Bred jednom prilikom o svojim planovima u budućnosti.

Kada su ga novinari pitali da govori ko njegovom odnosu prema deci Bred je bio vrlo emotivan "To zaista menja vaš pogled na svet. Znaš, imao sam svoj dan. Snimio sam neke filmove i zaista sam imao veoma srećan život, i vreme je da to malo podelim. Imati decu skida fokus sa sebe, na čemu sam zaista zahvalan. Tako sam umoran od razmišljanja o sebi. Muka mi je od sebe. Osećate da želite da budete tamo i da ništa ne propustite. To je prava radost i veoma duboka ljubav. Možete napisati knjigu, možete snimiti film, možete naslikati sliku, ali imati decu je najneobičnija stvar koju sam ikada preuzeo".

U moru njegovih izjava, teško je pronaći omiljenu, ali jedna je definitino poučna. Kada o nečemu razgovaramo, trebalo bi definitivno da se setimo ovih mudrih reči.

- Ne bi trebalo da govoriš dok ne znaš o čemu pričaš. Zato mi je neprijatno na intervjuima. Novinari me pitaju šta mislim da Kina treba da uradi u vezi sa Tibetom. Koga briga šta ja mislim da Kina treba da uradi? Ja sam samo glumac! Daju mi scenario i glumim. Ovde sam zbog zabave. U suštini, kada sve poništite, ja sam odrastao čovek koji se šminka- objasnio je čuveni Bred Pit.

