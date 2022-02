I DALJE SAM NA BIROU, ČEKAM I NADAM SE STALNOM POSLU: Milica iz POTERE naučila sa 3 godine da čita, a fakultet završila u roku!

Milica Jokanović, koja godinama natupa kao tragačica u "Poteri", među najuspešnijim je takmičarima koji su se ikada okušali u srpskim kvizovima.

Ona je istakla tokom prošle godine da joj je san da u 2022. godini dobije stalan posao, međutim ni posle godinu dana se ništa nije promenilo.

- Još čekam i nadam se povoljnoj ponudi. Sigurna sam da će jednog dana stići na moju adresu. Do tada preostaje samo da gajim nadu. Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje sam poslednjih godinu i po dana. Iskreno verujem da će se situacija promeniti. Moj prosek je bio relativno visok, a diplomu sam dobila u roku. Kada se čovek dobro organizuje i jasno definište priroitete u profesionalnom usavršavanju, sve je moguće. Naravno, uz rad, trud i odricanja.

Milica ističe da se uvek trudi da pomisli da je znanje isplativo.

- Uvek se trudim da mislim pozivitno i da verujem da će na kraju trud dati rezultate. Sigurna sam da visoko obrazovanje ništa ne može da zameni. Mada, istini za volju, u pojedinim situacijama postoje i izvesne nedoumice. Imala sam prilike da radim u struci, međutim to nije potrajalo. Nadam se da ću ponovo dobiti priliku.

Jokanovićeva je sa tri godine naučila da čita prateći tada popularni kviz "Brojke i slova".

- Roditelji su bili fascinirani kada su shvatili da njihova trogodišnja ćerka prepoznaje slova koja je zagrebačka voditeljka pokazivala. To je bio najraniji početak moje kvizaške karijere. Enciklopedije čitam u kontinuitetu od treće godine, a u novije vreme tu su i blogovi, sajtovi i interaktivne kviz grupe. U eri interneta lako je doći do svih podataka. Ipak, moram priznati da me najsrećnije uspomene vežu za dane kada sam sa pokojnim ocem, koji je bio erudita, iščitavala enciklopedije - istakla je Milica za "Hello".

