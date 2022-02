NEĆU DA SE OSEĆAM KAO ŽRTVA: Trzavice u braku Tamare Dragičević, a evo kako je odgovorila drugarci da li će ostaviti BENČINU

Brak Tamare Dragičević i Petra Benčine do skora je važio za jedan od najsrećnijih i najskladnijih sa javne scene.

Dramska umetnica, koju ovih dana najčešće povezuju sa pevačicom Silvanom Armenulić, koju tumači u filmu "Toma", nedavno je srušila iluzije onih koji su verovali da savršenstvo postoji i da su mu baš ona i njen suprug pronašli ključ.

foto: Radule Perišić / ATAImages

Gostujući u emisiji "Balkanskom ulicom" novinarke Vesne Dedić Dragičevićeva je otkrila da u njenom braku ima trzavica, kao i da su prvi problemi nastali po rođenju dece.

- Mislim da žene koliko god pričale sa drugaricama, mamama i sestrama koje su dobile decu pre njih, ne mogu da zamisle neravnopravnost između partnera u ustajanju noću. Tada se kod nas žena javi potreba za zvocanjem. Ti bi da ćutiš, da ne prebacuješ, ali gledaš tu nejednakost i malo si ljut zbog toga, malo ti je žao sebe. (smeh) Jedna moja drugarica svojevremeno je rekla: "Ja ne znam kako mi sve njih ne ostavimo, kako im pređemo preko svega" - ispričala je Tamara, pa dodala:

- Baš zbog tih stvari posle dva meseca vratila sam se da igram predstave. Mogla sam, a želela sam, sve samo kako bih sama sa sobom ponovo bila ispunjena i zadovoljna. Da se ne bih osetila kao žrtva... jao sve je na meni, jadna ja. Ni za koga to ne bi bilo dobro, ne bih bila dobra ni deci, ni Petru i tu onda ima kriza. Ispunjavalo me je da izađem iz kuće, a znala sam da idem da igram predstavu. To je nešto što moram, nisam otišla da pijem piće. U suprotnom bi tu postojao osećaj krivice - zaključila je ona.

foto: Nemanja Nikolić

(Kurir.rs/Story.rs)

