BUDUĆI TATA ZA PRIMER! Andrija svuda nosi masku! Ovakav je došao na premijeru (FOTO)

Andrija Milošević sitno broji dane do porođaja svoje izabranice Aleksandre Tomić Đeđe, a nedovno se pojavio na premijeri jedne pozorišne predstave gde je pokazao koliko je odgovoran.

foto: Damir Dervišagić

Popularni glumac stajao je ispred Jugoslovenskog Dramskog pozorišta, u crnoj zimskoj jakni i somotskim braon pantalonama. Sa rukama u džepovima i kapuljačom na glavi on je sačekao svoj red za ulazak u salu gde se igrala premijera predstave "Alisa u zemlji strahova".

foto: Damir Dervišagić

Komičar je iz opravdanih razloga došao na ovaj događaj bez svoje lepše polovine, a koliko je društveno odgovoran dokazao je jednim svojim postupkom.

foto: Damir Dervišagić

Milošević je došao na red da uđe u hol pozorišta, kako bi stigao u salu pre početka predstave, a tom prilikom iz džepa je prvo izvadio masku pa tek onda zakoračio u zatvorenu prostoriju. I ako važi za nekoga ko je izuzetno duhovit, povremeno čak odaje i utisak neozbiljnog, Andrija je dokazao da trenutnu epidemiološku situaciju shvata ozbiljno, i potrudio se da osigura i svoje, ali i zdravle drugih ljud.

foto: Damir Dervišagić

Podsetimo, Andrija je nedavno govorio kako je spreman za najvažniju životnu ulogu.

- Apsolutno sam spreman da postanem otac i ne plašim se toga. Želim to i biće. Život vas vodi na razne strane i puteve, a onda prosto dođete do jednog momenta kada pomislite to. Ustvari, istinski morate živeti život bez kalkulacije. To je poenta priče. Ne možete kalkulisati ništa, a posebno ne decu. Sve mora da ide iz ljubavi - rekao je jednom prilikom Milošević.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/ Ana Denda/ Foto: Damir Dervišagić

