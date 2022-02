OBJAVLJENE NOMINACIJE ZA ZLATNU MALINU: Jedan glumac je toliko LOŠ da ima kategoriju SAMO ZA SEBE, a znate ga iz akcionih filmova

Nominacije za 42. po redu nagradu Zlatna malina su objavljene, a jedan glumac je ubediljivo izdominirao na listi jer je dobio svoju kategoriju. Naime, Zlatne maline se dodeljuju dan pred Oskar, a one su pandan jer "nagrađuje" najgore filmove i glumce.

Ne toliko prestižno priznanje Zlatne maline, koje kako sami organizatori ističu "prepoznaje s*anja koja strimujemo na raznim ekranima i uređajima", tradicionalno u susret dodele Oskara, objavilo je svoje nominacije za glavne nagrade, a dominiraju LeBron Džejms, Ejmi Adams, Brus Vilis i film "Diana: The Musical".

"Evo našeg pogleda na ono što smo gledali - Mučni mjuzikl, trileri bez uzbuđenja, skoro dvosatni film o reklamiranju proizvoda i toliko Brusa Vilisa da ga ni najgladniji gledalac ne može svariti. Drugim rečima, 2021. godina nije izneverila Zlatnu malinu", poručili su organizatori u saopštenju povodom objavljivanja nominacija.

Brus Vilis će sigurno primiti Zlatnu malinu jer je on dobio svoju kategoriju, ali ostaje pitanje za koju ulogu odnosno film, s obzirom na to da su nominovani: "American Siege", "Apex", "Cosmic Sin", "Deadlock", "Fortress", "Midnight in the Switchgrass", "Out of Death" i "Survive the Game".

Kao i svake godine, nominacije za Zlatnu malinu, odnosno najgora ostvarenja i uloge u prethodnoj godini, objavljene su dan pre nominacija za Oskar, koje će biti saopštene 9. februara.

Ove godine, najviše šansi za osvajanje Zlatne maline ima Netfliksovo ostvarenje "Diana: The Musical", sa devet nominacija.

Ovaj film, koji je objavljen u oktobru, organizatori opisuju kao "najveću bombu godine", a verovatno su i u pravu, s obzirom na to da je i brodvejska verzija i ona filma, dobila vrlo negativne komentare kritičara. Mjuzikl o životu princeze Dajane na Brodveju je odigran samo 33 puta, pre nego što je povučen sa repertoara.

"Diana" mjuziklu na listi nominovanih za najgori film pridružuju se trileri "Karen" i "The Woman in the Window", svaki sa po još pet nominacija, a tu su i "Space Jam: A New Legacy" u kojem glavnu ulogu tumači košarkaš LeBron Džejms i "Infinite" u produkciji Paramounta prenose Vijesti.

Nominaciju za najgoru žensku glavnu ulogu, dobila je "inače sjajna glumica" Ejmi Adams, za uloge u "Woman in the Window" i "Dear Evan Hansen", dok u muškim kategorijama dominiraju LeBron Džejms" koji je sa ‘Space Jam 2’ izgubio svaku mogućnost da zablista u filmskom svetu" i Brus Vilis "koji je nominovan samo zato što je Brus Vilis".

Žiri za izbor nominacija, ali i pobednika toliko je kritički nastrojen prema ovom glumcu da su ove godine ustanovili i specijalnu kategoriju - Najgora gluma Brusa Vilisa u filmovima iz 2021. godine.

Sa liste A glumaca nominovani su i Mark Volberg, Ben Aflek i Džared Leto.

Dodela Zlatnih malina se, kao i svake godine održava noć pre ceremonije dodele Oskara, pa će ova manifestacija biti održana 26. marta.

Do sada su glumci koji pobede uglavnom ignorisali ovo priznanje, a među zvezdama koje su sa ponosom preuzele svoju Zlatnu malinu su glumice Sandra Bulok i Hali Beri.

Za najgoru glavnu mušku ulogu pored košarkaša Džejmsa, nominovani su i Skot Istvud (Dangerous), Ro Hartramf (Diana: The Musical), Ben Plat (Dear Evan Hansen) i Mark Volberg (Infinite), a u istoj ženskoj kategoriji za "nagradu" se bore Ejmi Adams (The Woman in the Window), Džina de Val (Diana: The Musical), Megan Foks (Midnight in the Switchgrass), Terin Mening (Karen) i Rubi Rouz (Vanquish).

Za najbolju žensku sporednu ulogu nominovane su Ejmi Adams (Dear Evan Hansen), Sofi Kukson (Infinite), Erin Dejvi (Diana: The Musical), Džudi Kaje (Diana: The Musical), Terin Mening (Every Last One of Them).

U kategoriji za najbolju sporednu mušku ulogu nominovani su Ben Aflek (The Last Duel), Nik Kanon (The Misfits), Mel Gibson (Dangerous), Geret Kigan (Diana; The Musical) i Džared Leto (House og Gucci).

Za najgori nastavak ili “sikvel” nominovani su "Karen", "Space Jam: A New Legacy", "Tom & Jerry the Movie", "Twist" i "The Woman in the Window".

U trci za "priznanje" za najgoreg režisera su Kristofer Ešli (Diana: The Musical), Stiven Čboski (Dear Evan Hansen), "Coke" Danijels (Karen), Reni Harlin (The Misfits) i Džo Rajt (The Woman in the Window).

Za najgori scenario nominacije su dobili "Diana: The Musical", "Karen", "The Misfits", "Twist" i "The Woman in the Window".

