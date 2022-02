SPISATELJICA SA MODNE PISTE! Jelenino lice krasilo je mnoge naslovne strane, a sada je objavila knjigu za decu

Njeno lice krasilo je mnoge naslovne strane. Iza nje je bogata manekenska karijera, a pamtimo je kao jednu od najangažovanijih devojaka na domaćoj modnoj sceni. Bila je deo prve postave beogradske nedelje mode, nekoliko puta proglašena je za najbolju manekenku, a onda se udala, posvetila porodici, ali i pisanju, i to za decu. Nedavno je objavila knjigu "Milan, Vesna i jedna kuća tesna" koja je nastala zahvaljujući detetu koje je pažljivo čuvala u sebi. Kako izgleda kada se modna pista zameni perom i pisanjem, otrkiće nam Jelena Trninić Vukić.

foto: Kurir televizija

- Dugo sam se bavila modom u Beogradu kao i u svetu. Sada živim u Crnoj Gori i piše. Moda je vezana za moju mladost, ali opet sa druge strane zrelost koju godine donesu je nešto što vas ispunjava na drugi način. Ostala sam u kontaktu sa svim svojim kolegama iz modne industrije. Danas je modna industrija mnogo drugačija, sada je sve na klik. Tehnologija je dosta uticala na to. Knjiga "Milan, Vesna i jedna kuća tesna" je izašla pre dvadesetak dana, to je knjiga za decu. Želim da motivišem decu. Pisala sam zagonetke u stihu kako bi deci to bilo što zanimljivije, pisala sam i dosta tekstova za "Mravinjak" - rekla je Jelena.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

