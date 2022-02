ISPLIVALO POSLE DESET GODINA: Princ Vilijam ipak NIJE TAKO FIN kao što smo mislili! Prekršio STROGU TRADICIJU kad je zaprosio Kejt

Već godinama unazad u svetskim medijima čitamo kako je Hari princ koji je problematičan i buntovan, dok njegov stariji brat Vilijam ima imidž "dobrog momka" koji strogo poštuje pravila britanske kraljevske porodice.

Ipak, da nije sve baš tako kao što izgleda svedoče nova pisanja svetskih medija.

foto: EPA-EFE/Brian Lawless / POOL

Naime, kako prenosi "Mirror", princ Vilijam je prekršio jednu veliku tradiciju kada je zaprosio Kejt Midlton.

Vojvoda i vojvotkinja od Kembridža prvo su bili prijatelji nakon što su se upoznali na Univerzitetu Sent Endru, kada su imali 19 godina. Njihova ljubav brzo je planula, a uprkos kratkom razlazu 2007. godine, par je ponovo obnovio ljubav i završio u braku.

foto: Profimedia

Princ Vilijam je kasnije u jednom intervjuu otkrio da je ipak odlučio da jednu strogo poštovanu tradiciju pre prosidbe preskoči. Vilijam je priznao da nije tražio od Majkla Midltona ruku Kejt Midlton, jer se plašio šta bi mogao da kaže.

- Pa, bio sam rastrgan između toga da prvo pitam Kejtinog oca, a onda mi je sinulo shvatanje da bi on zaista mogao da kaže „ne“, pa sam mislio da ako prvo pitam Kejt, onda on ne može da kaže ne. Pa sam to uradio na taj način - rekao je princ.

foto: venčanje

Princ Vilijam zaprosio je Kejt Midlton vereničkim prstenom pokojne majke Dajane dok su bili na putovanju u Keniji, posle skoro 10 godina zabavljanja.

Kejt je rekla "Da" u aprilu 2011. na raskošnoj ceremoniji u Vestminsterskoj opatiji.

