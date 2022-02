TUKAO JE, TRUDNU ZAKLJUČAVAO, A NJENA VAGINA JE BILA PREDMET PODSMEHA: Pamela je doživela veliko poniženje, a ovo je razlog!

Trenutno je aktuelna mini-serija "Pam & Tommy" koja je bazirana na stvarnim činjenicama o veoma turbulentnom i kontroverznom životu Pamele Anderson i njenog bivšeg supruga Tomija Lija za kog se udala posle samo 96 sati poznanstva. U braku su bili 3 godine, od 1995. do 1998.

Cela priča se zahuktala sredinom devedesetih godina prošlog veka, Pamela je Tomiju rodila i dvoje dece, ali sama tema nije baš dobro prošla i nije naišla na odobrenje kritike jer se po ko zna koji put eskploatiše situacija u kojoj se našla zvezda "Čuvari plaže", a koju je želela zauvek da zaboravi i da se ne osvrće.

Naime, 1995. godine procurio je privatni snimak intimnog odnosa Pamele Anderson i Tomija Lija. Iako je godinama posle toga postao trend da se preko intimnih stvari dolazi do popularnosti u slučaju Pamele i Tomija to nije bio slučaj.

Snimak je ukraden iz njihovog doma, a potom ilegalno distribuiran čime je Pamela Anderson stavljena stub srama. Iako je bila seks simbol, nije želela da taj deo intime deli sa javnošću, naročito u trenutku kada je bila trudna.

Pamela u petom mesecu trudnoće bila je prinuđena da gostoje po emisijama i da se suočava sa pitanjima o "detaljima iz kreveta". Mnogo godina kasnije rekla je da nije zaradila ništa od toga i da je morala da plati kako bi prestala distribucija snimka.

Serija koja se bavi konkretnom spornim snimkom i odnosom Pamele i Tomija snimljena je bez pristanka glumice. Na ovaj način se ponovo bez njene volje i kontrole preuzima njen narativ.

Kritičarka "CNN-a" Sara Stjuart napisala je da je serija neukusno i eksploatorsko delo jer se bavi odnosom Pamele i Tomija, a serija zaboravlja da napomene da je glumica bila zlostavljana i da je Tomi Li osuđen na sudu za porodično nasilje jer je držao glumicu zatočenu i nije joj davao da izađe iz sobe dok je bila u drugom stanju. Između ostalog čuveni muzičar ima dugu istoriju nasilničkog i manipulativnog ponašanja.

Najveći problem u vezi sa mini-serijom jer je ovo ponovno kopanje po ranama koje Pamela želi da zaboravi. Odbila je da bude producent serije i odbila je da na bilo koji način učestvuje jer kako je rekla: "Više ne želim da se pomene priča o mojoj vagini".

Da podsetimo, serija u osam epizoda prikazuje vezu Pamele Anderson i Tomija Lija koji su se poznavali tek 96 sati pre venčanja. Lili Džejms glumi Pamelu Anderson, a Sebastijan Sten Tomi Lija, a mnogi ne mogu da veruju koliko dobro su urađene njihove transformacije.

Ulogu seksepilne plavuše tumačiće Lili Džejms, koja se potpuno transformisala za potrebe serije i ista je Pamela. Ona je inače poznata po filmovima Cinderella, Baby Driver, Darkest Hour i Mamma Mia! Here We Go Again, a pojavila se i u hit seriji Downton Abbey.

Glumac Sebastijan Sten tumači Tomija Lija. On je mnogima poznat po ulogama u Marvelovim ostvarenjima kao što su KApetan Amerika Civil War i Avengers: Infinity War, ali i po seriji The Falcon and The Winter Soldier.

Set Rogen u seriji glumi Renda Gotijea, čoveka koji je ukrao snimak seksa slavnog para.

