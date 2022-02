MUKE MLADOG BEKAMA: Sinu slavnog fudbalera treba tim od 62 LJUDI da napravi SENDVIČ u svojoj emisiji, a epizoda košta BOGA OCA!

Kulinarski šou Bruklina Bekama, sina bivšeg fudbalera, Dejvida Bekama i čuvene spajsice, Viktorije Bekam, naišao je na brojne kritike, a mnogi bi rekli da je tako s razlogom.

Naime, epizoda šoua, koja traje samo osam minuta, a u kojoj je Bruklin pripremio sendvič navodno je, prema tvrdanjama dobro upućenih izvora, koštala čak 100 hiljada dolara! I to nije sve. U snimanju je učestvovao ni manje, ni više nego tim od 62 osobe, piše "Daily Mail".

foto: Profimedia

U ovom mnogoljudnom timu su, između ostalih, "kulinarski producent" koji odobrava recepte, pet snimatelja i devet producenata.

Bruklin nema kuvarsku stručnu spremu, a u kratkom isečku iz emisije je svojim pratiocima na društvenim mrežama pokazao kako priprema sendvič od đevreka sa kupus salatom i pečenom oradom.

- To je nečuveno. To je vrsta ekipe kakvu biste očekivali u velikoj TV emisiji - rekao je jedan viši televizijski direktor za "The Post" komentarišući ove navode.

- Bruklin, međutim, nije napravio, niti pripremio, nijedan element sendviča. Na hleb je samo namazao majonez, a na vrh je položio sastojke koje su napravili drugi. On ne zna da ispeče parče ribe. Kuva kao što njegova majka peva - rekao je jedan dobro upućen izvor za The Post.

U svakoj epizodi šoua pominje se njegova poznata porodica, posebno njegov otac.

- Sve što radi režiraju njegovi roditelji - otkio je izvor blizak porodici, te dodao:

- Viktorija mu je isprva povukla veze u modnoj fotografiji, a sad mu s kuvanjem pomaže porodični prijatelj Gordon Remzi. Gordon im je savetovao da u to ulože što više novca.

(Kurir.rs/ L.S.)

Bonus video:

01:25 Fudbaler Partizana Nemanja Miletić zaprosio devojku