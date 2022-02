IVAN ZABLAĆANSKI GODINAMA LJUBI KOLEGINICU! Progovorio o odnosu u vezi i ŠOKIRAO VODITELJKU! Nije mogla da poveruje šta rade

Ivan Zablaćanski, sin našeg tragično nastradalog glumca Milenka Zablaćanskog privlači pažnju javnosti gde god se pojavi.

U poslednje vreme imamo priliku da ga gledamo u najpopularnijim domaćim serijama i predstavama, a osim uspeha na poslu, prati ga i uspeh na privatnom planu.

foto: Kurir televizija

Mladi glumac u vezi je sa svojom koleginicom Jelenom Pužić, a kako kaže, jedno drugom su i najveća podrška, ali i najveći kritičari.

- Uglavnom smo išli na kraća putovanja, ne bunimo se, sad je prilika da se radi, a za ostalo će biti prilike.

Voditeljki Anastasiji Čanović posebno je bilo interesantnošto je mladi glumac priznao se ne libi da iskritikuje devojku, ali i ona njega.

- Ne može do kraja da se ostavi posao na poslu. I da mi partnerka nije glumica, ne znam da li bi to bilo moguće. Dobro je kada sa nekm to može da se podeli i mislim da je čak i plus to što možemo da se posavetujemo i da iskritikujemo jedan drugog. Bolje je da mi ona kaže da mi nešto nije bilo kako treba, nego neko treći - otkriva Zablaćanski.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

06:06 Glumac Raša Bukvić o drugoj sezoni serije Besa