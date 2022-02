IDEMO DA PONOVIMO USPEH KOJI SAM IMAO SA MARIJOM ŠERIFOVIĆ: Saša Mirković smatra da Lukas može pobediti na EVROVIZIJI zbog OVOGA

Producent i vlasnik "Hype" produkcije Saša Mirković, otkrio je za "Hypetv.rs" nove planove i kaže da očekuje veliki uspeh Ace Lukasa na takmičenju kandidata koji su u trci za predstavnika ovogodišnje Evrovizije.

Kako i sam Mirković ističe, Lukas i ceo njegov tim igraju na pobedu.

- Mi nismo zagovornici one krilatice važno je učestvovati, kod nas je važno i učestvovati i pobediti. Igramo na pobedu i mislim da je i Aca i ceo tim oko njega dovoljno iskusan, tako da je sasvim izvestan uspeh u Torinu. Takođe, pripremamo i ovde mnoga iznenađenja na samom takmičenju u Srbiji - rekao je Mirković, pa je pojasnio o kakvom je iznenađenju reč.

- Pripremamo nešto ekskluzivno za nastup i siguran sam da niko neće ostati ravnodušan. Što se tiče same pesme, jako je dobra. Radili smo je Saša Nikolić i ja, Lukas je maestralno izvodi. Jedna je stvar šta se domaćoj publici sviđa, a druga je kad tamo ode izvođač i vidi šta sve može da uradi i dopadne se svima u svetu. Naravno, idemo da ponovimo uspeh koji sam ja imao sa Marijom Šerifović - rekao je Mirković.

On je takođe dodao da Lukasu ne treba spektakularan nastup sa specijalnim efektima, jer je on umetnik sam po sebi. Kako ističe, biće to svedeno izvođenje, ali sa jednim iznenađenjem.

-Njemu to ne treba, biće to sveden nastup, ali spremamo iznenađenja, biće to krajnje iznenađujuć nastup.

