ŠARLIZ TERON URLALA NA TOMA HARDIJA: On je bahati agresivac, neka me neko ZAŠTITI od njega! Ove traume želi da zaboravi!

Tom Hardi je bahati agresivac i p***a. Bojim ga se i želim da me neko zaštiti, tako je Šarliz Teron opisivala slavnog glumca na setu filma "Mad Max: Fury Road", koji se danas smatra akcijskim klasikom i jednim od najboljih filmova svoje ere.

Snimanje je bilo naporno i odvijalo se u paklenim pustinjskim uslovima, a detalji koji uključuju već epske svađe između glavnih glumaca, Toma Hardija i Šarliz Teron, sada su do detalja opisani u knjizi "Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road", koju je napisao Kajl Bučenan, novinar New York Times-a.

foto: Profimedia

Knjiga, između ostalog, istražuje uzroke brutalnih svađa između glavnih zvezda, a krenulo je po zlu odmah od početka. Njihov odnos je bio hladan, nisu mogli da pronađu zajednički jezik, a ubrzo se njihov odnos pogoršao do te mere da su se danima otvoreno svađali i urlali jedno na drugo. Teron ga je nazvala p****m, jer je stalno kasnio na set i više puta ju je naterao da ga čeka satima, što je njoj teško padalo jer je u to vreme postala majka i bila je frustrirana jer nije mogla da provodi vreme s bebom.

"Sećam se tog dana", rekao je snimatelj Mark Golniht, dodavši: "Dogovor za snimanje bio je u osam sati ujutru. Šarliz je stigla tamo tačno u osam, spremila se za ulogu i sela u War Rig, znajući da Tom nikada neće biti tamo u osam, iako su ga posebno zamolili da dođe na vreme. Bio je poznat po tome što ujutru nikad nije stizao na vreme. Ako je snimanje bilo dogovoreno za ujutru, zaboravi – neće se pojaviti."

foto: Profimedia

U odlomku koji je objavio Vanity Fair, članovi produkcije, takođe, detaljno navode kako je Teron naterala producentkinju da bude uz nju sve vreme kao njena "zaštita" na setu od Hardija.

Prvi pomoćnik kamere, Riki Šamburg, rekao je: "Je li to bila neka vrsta igre moći ili ne - ne znam, ali delovalo je namerno i provokativno. Ako mene pitate, on je na neki način znao da to stvarno ljuti Šarliz, jer je profesionalac i pojavljuje se na setu tako rano".

Hardi se tog dana pojavio tri sata nakon, a ona ga je napala i rekla da mu naplate sto hiljada dolara za svaki minut koji je kasnio, ali on je agresivno navalio na nju i rekao: "Šta si to rekla?"

foto: Profimedia

Bio je dosta agresivan. Zaista se osećala ugroženo, i to je bila prekretnica, jer je tada rekla: "Želim nekoga kao zaštitu."

Nakon nekoliko godina, Teron se osvrnula na prošlost, te iskreno priznala kako je ona umnogome kriva za takav razvoj događaja.

"Kad pogledam unazad, nisam imala previše empatije kako bih shvatila da ni njemu nije bilo lako da zameni Mela Gibsona. Verujem da smo i zbog mojih ličnih strahova izgradili zidove kako bismo se zaštitili, umesto da smo prišli jedno drugom i rekli: 'Ovo je strašno za oboje. Probajmo da poštujemo jedno drugo'", izjavila je Šarliz, koja je opisala kako je njihov stvarni odnos bio sličan onom u filmu.

"Bila sam preplašena, živela u neverovatnom strahu jer nikada pre nisam snimala ništa takvo", zaključila je, a s njom se složio i Tom.

foto: Profimedia

"Mislim da sam se previše uživeo u film, a pritisak na oboje bio je prejak u pojedinim trenucima. Ono što je njoj bilo potrebno bio je partner s puno više iskustva od mene. Volim da mislim da bi sve bilo drugačije da sam kao sada – stariji i ružniji", u svom je stilu odgovorio tajanstveni Tom, koji ne daje često izjave, posebno ne u vezi s privatnim životom.

Uprkos stalnoj napetosti, Teron i Hardi su ostali u filmu "Mad Max: Fury Road" do kraja snimanja. Film je zaradio 374 miliona dolara na svetskim blagajnama i osvojio šest Oskara od ukupno 10 nominacija.

Reditelj Džordž Miler sada najavljuje snimanje filma koji će se baviti Furiosom, glavnim ženskim likom, ali je neće glumiti Šarliz Teron. Kako će film prikazivati Furiosu u njenim dvadesetim godinama, tako se traži mlađa glumica, a pominje se Džodi Kormer iz serije "Ubiti Iv".

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

Bonus video:

03:08 AMERIKANAC BI VOLEO DA JE SRBIN! Glumac se za vreme pandemije preselio u Beograd, HOĆE DA FILMOVIMA PROMENI SLIKU O NAŠEM NARODU