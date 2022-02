MASTURBIRAO JE PREDA MNOM, NISAM ZNALA ŠTA DA RADIM: Jezive optužbe za S*KSUALNO ZLOSTAVLJANJE na račun komičara kog su svi voleli

Bivše glumačke partnerke jednog od najuspešnijih holivudskih komičara, Džerija Luisa iznele su optužbe za seksualno zlostavljanje i uznemiravanje protiv poznatog komičara i glumca, piše Independent.

Glumice Karen Kramer i Houp Holidej progovorile su u kratkom filmu snimljenom u saradnji Vanity Fair-a i filmaša Ejmija Ziringa i Kirbija Dika, a koji su prethodno zajedno radili na dokumentarnoj seriji "Allen v. Farrow". Ovaj kratki film nosi naziv “The Dark Side of a Hollywood Icon”.

Kramer navodi da je Luisa, koji je preminuo 2017. u 91. godini, upoznala preko mladog glumca s kojim se tad zabavljala. U to vreme joj je Luis ponudio da glumi "njegovu glavnu damu" u nadolazećem filmu. Kramer je pristala da se sastane s Luisom, tada velikom zvezdom. Kaže da joj je obećao da će utrostručiti njenu platu, da će imati "fantastičnu garderobu", te da će joj vrhunski dizajner izraditi odeću, a na setu će biti "tretirana kao dama".

foto: Profimedia

"To je ponuda koju nisam mogla da odbijem, pa sam pristala", rekla je Kramer u filmu.

Luis je bio vrlo konkretan u vezi s tim kako želi da Kramer bude odevena za njegov film.

“Mislila sam da je jedinstveno i zanimljivo to što je želeo da pogleda skice odeće, hteo je da pogleda kako mi filmska odeća stoji, te sam mislila da želi da se uveri da ne treba nešto skloniti ili dodati na celokupni izgled”, rekla je, pa dodala: “Pre nego što sam se snašla, bio je svuda oko mene”, kaže ona. “Zgrabio me je i počeo je da me mazi", ispričala je.

foto: Shutterstock

Kasnije je dodala: “Rekla sam mu: ‘Ne znam šta ti misliš, ali ja to ne radim’. Imala sam osećaj da mu se nikada nije dogodilo da ga je žena odbila. Na njemu se videlo da je besan.”

Houp Holidej, koja se takođe pojavljuje u kratkom filmu, kaže da je Luis bio prijatelj njenog oca, te da ga je poznavala od svoje 13. godine.

"Smatrala sam ga članom porodice", rekla je.

Luis, zvezda desetak hit filmova, uključujući "The Nutty Professor" i "The King of Comedy", i nju je pitao da li želi da učestvuje u jednom od njegovih filmova, na šta je odgovorila potvrdno.

foto: Profimedia

Holidej kaže da ju je prvog dana kada su radili zajedno Luis zamolio da dođe u svlačionicu, rekavši da želi da razgovara o sceni koju su trebali da snime sledeći dan.

Holidej kaže da je otišla u svlačionicu, gde je Luis pritisnuo dugme, zaključavši je unutra sa sobom.

“Rekao mi je da imam sjajnu figuru, a zatim je nastavio: 'Imaš lepe sise. Imaš divne noge. To je ono što volim da vidim'", prisetila se.

Holidej kaže da je Luis tada otkopčao pantalone i počeo da masturbira pred njom.

“Nisam znala šta da radim, pa sam samo sedela tamo”, kaže ona. “Želela sam da odem – toliko sam želela da odem. Ali, nisam mogla", rekla je.

“To me učinilo jako depresivnom i nisam htela da izlazim na sastanke s drugim muškarcima jer sam ih se bojala", ispričala je Holidej kako je taj događaj uticao na njenu psihu.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

Bonus video:

02:35 Novinar postao stendap komičar