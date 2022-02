ANDRIJA I ALEKSANDRA POSTALI RODITELJI: Evo kako je poznata glumica govorila o trudnoći i svim izazovima koje ona nosi! (FOTO)

Glumac Andrija Milošević i njegova izabranica i koleginica Aleksandra Tomić postali su roditelji dečaka po imenu Relja kako su ispričali za naš magazin.

Aleksandra se odlučila za carski rez. Kako Republika saznaje, naslednik popularnog glumca ima 3 kile i 300 grama, a Miloševićeva sreća u ovom trenutku je neverovatna.

- Pandemija je izazov za svačiju psihu, a za trudnice naročito. Žene su izuzetno osetljive u ovom periodu, a i inače su preopterećene gomilom saveta i tuđih iskustava, još kad se na to doda strah od ovog užasnog virusa, često postane previše za jednu ženu - kazala je tada.

- Mene je priroda počastila veoma lakom trudnoćom i nisam prolazila kroz brojne izazove koje žene često imaju pa ne smem ni da se žalim. Sigurna sam da mnogim ženama trudnoća nije samo uživanje nego borba sa sopstvenim telom i psihom - dodala je za "Story", pa navela da li je spremna za dolazak bebe.

- Apsolutno sam spremna, ali to ne znači da nemam određenu vrstu treme koja više ide iz uzbuđenja i želje da sve prođe kako treba. Prvenstveno mislim na porođaj. Imala sam sreću da moju trudnoću vodi prof. Dejan Filimonović koji me je kroz nju proveo kao kroz šetnju i nije dozvolio da razvijem ikakve strahove i paranoje. Jedva čekam da vidim to malo biće - kazala je, dok je Andrija za pomenuti magazin otkrio svoju veliku želju.

- Imam želju za velikom porodicom. Ne žurim, ne mistifikujem, ali to je ideal. Koliko ćemo biti u mogućnosti, to ćemo videti, ali bez obzira na to koliko nas je za stolom, mi ćemo biti porodica - rekao je on.

Da podsetimo, oni su skoro devet meseci uspevali da sačuvaju informaciju kog pola je njihova beba, kao i ime.

- Nismo krili pol bebe ni u jednom trenutku, samo nismo imali ni želju ni potrebu da izveštavamo javnost o svim detaljima. Čekamo sina, Relju. Ime mu je dao jedan od mojih najboljih drugova, Stevan, s kojim sam krenula u prvi razred osnovne škole još 1990. godine i dan-danas smo nerazdvojni, pa je onda i ime koje je on dao našem sinu još lepše - ispričala je tada Aleksandra za "Story".

- To su za mene intimne stvari. Ne komentarišem mnogo. U ovom vremenu u kojem danas živimo gde je mnogo toga u poslednje vreme puno raznih tragedija, kada se čovek na ličnom planu ostvari i doživi takvu sreću, to mu daje motiv da ide dalje - rekao je Andrija u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji.

Inače, ime Relja je muško lično ime koje se ubraja u tradicionalna i staro-slovenska imena, te je u našoj zemlji od davnina poznato i često se daje muškoj deci, a posebno je postalo nanovo popularno u poslednjih nekoliko godina.

