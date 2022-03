KAKO JE KAMILA OD OMRAŽENE LJUBAVNICE POSTALA KANDIDATKINJA ZA KRALJICU: Sudbina LJUBAVNOG TROUGLA o kome se i danas priča

Princ Čarls se u mladosti ludo zaljubio u Kamilu Šand. Nije bila lepotica, ali je volela žurke i zabavu, bila je obrazovana i iskusna u ljubavi. Njegova porodica je na ovu vezu gledala blagonaklono, sve do trenutka kad je došlo vreme da se princ od Velsa oženi i pod hitno dobije potomstvo.

Kad su Britanci pre 70 godina poslednji put dobili novog monarha, bila je to mlada žena od 26 godina, udata za stasitog mornaričkog oficira i majka dvoje dece - Elizabeta Druga. Njoj je u ovom trenutku 96 godina, zdravlje joj se pogoršava i svet očekuje novog kralja Velike Britanije: Čarlsa, princa od Velsa, i njegovu kraljicu, suprugu Kamilu, vojvotkinju od Kornvola.

Oboje su vremešni. Njemu je 74 godine, njoj 75. Princ od Velsa čekao je najmanje pola veka da bude krunisan i stanovnici Ostrva u njemu vide prelazno rešenje dok na tron ne dođu njegov sin Vilijam, vojvoda od Kembridža, i njegova supruga Kejt Midlton, omiljeni u narodu.

foto: Profimedia

Kraljica je nedavno dala blagoslov Čarlsu izjavom da bi volela da Kamila postane buduća kraljica supruga i zahvalila joj se na višedecenijskoj lojalnosti. I tako je nekada najomraženija aristokratkinja Kamila Parker Bouls od preljubnice i ljubavnice postala buduća članica kraljevske kuće Vindzor, o čemu je sanjala celog života. Čarls i Kamila poznaju se od tinejdžerskih dana.

Ona se tada zvala Kamila Šand, dolazila je iz redova aristokratije, a roditelji Brus i Rozamund pripadali su onom sloju koji je pored plave krvi imao i velikog dara za biznis. Sa Elizabetom Drugom i njenom majkom, bivšom kraljicom Meri, bili su porodični prijatelji. Šandovi su pozivani na sva porodična slavlja, gde su se mladi princ od Velsa i Kamila upoznali i zbližili. U devojci je bilo veselosti, duhovitosti i žara koje je možda nasledila od bake po majci Alis Kepel, ljubavnice Edvarda Sedmog. Biće to i Kamilina sudbina.

foto: Profimedia

Čarls je uvek bio zatvoren, melanholičan tip, u senci majke kraljice i oca koji je želeo da mu sin bude pravi muškarac. Doživljavao je teške trenutke tokom odrastanja, a utehu je nalazio u Kamili, koja je uvek uspevala da ga oraspoloži. Jedino se s njom smejao, ona je razumela njegov ukus, ljubav prema vrtlarstvu i ekologiji. Nije bila lepotica, ali je volela žurke i zabavu, bila je obrazovana, seksepilna i iskusna. Čarls se ludo zaljubio, a njegova porodica je na ovu vezu gledala blagonaklono, sve do trenutka kad je došlo vreme da se princ od Velsa oženi i pod hitno dobije potomstvo...

foto: Profimedia

Porodični savet Vindzorovih tražio je adekvatnu suprugu Čarlsu i pronašao ju je u mladoj Dajani Spenser. On je pružao otpor jer je njegovo zaljubljeno srce pripadalo Kamili. Onda je na scenu stupila njegova baka Meri, kraljica majka. Pozvala je na sastanak Kamiline roditelje i roditelje mornaričkog oficira Endrua Parkera Boulsa, Čarlsovog prijatelja i partnera u polou. Baka je ugovorila brak između Kamile i Endrua, a Čarls je nevoljno zaprosio Dajanu. I sama Kamila govorila je Čarlsu kako mora da se oženi finom devojkom. Pre spektakularnog venčanja s Dajanom videlo se da je on izuzetno hladan prema ovoj lepoj, mladoj ženi. Tokom vereništva retko joj se javljao telefonom, Dajana je nedeljama sedela sama u palati Kensington, obasuta pismima obožavalaca za princezu iz bajke. Svaki slobodan trenutak Čarls je koristio da ode na svoje imanje Hajgrov, u oazu mira, gde ga je čekala Kamila, koja je u međuvremenu sa Endruom dobila sina i ćerku. Parker Boulsovi imali su otvoren brak. On je spavao sa drugim ženama, ona s prestolonaslednikom. Čarls je Kamilu zvao Džindžer, ona njega Fred. I tu niko nije bio nesrećan - osim ledi Di.

foto: Profimedia

Brzo je namirisala bračni trougao. Iako se Kamila trudila da joj postane prijateljica, Dajana nije mogla da je podnese. Najpre je suprugu pravila scene, uništavala svoje zdravlje bulimijom, a nakon što je ispunila dužnost i rodila dvojicu sinova, rešila je da sve obelodani. Obratila se medijima, koji su listom bili na njenoj strani, optužila Čarlsa za preljubu i na Kamilu se sručio neviđen bes javnosti. Malo je poznato da ni Čarlsu ni Kamili nije prijala Dajanina popularnost, status "narodne princeze". Kamila nije volela da igde budu zajedno, rekla je Čarlsu da će je Dajana nadmašiti lepotom i elegancijom i da će pred njom izgledati smešna.

foto: Profimedia

Prva se razvela Kamila, posle 22 godine braka. Čarls je to učinio nakon 15 godina. Brzo su počeli da se viđaju u javnosti, a nakon tragične pogibije ledi Dajane 1999, venčali su se 2005, bez pompe. Kamila ipak nikad nije ponela titulu princeze od Velsa, nju je Dajana odnela u grob. Poneće je Kejt Midlton čim Čarls dođe na presto, a Vilijam postane prestolonaslednik. Dajanini sinovi ženu zbog koje je njihova majka patila gledaće kao kraljicu suprugu. Moraće da trpe, jer plemstvo obavezuje. Ipak, Kamilu neće zvati visočanstvo, već veličanstvo, ali njoj je i to dovoljno. Pokazalo se da je uvek bila draga kraljevskoj porodici i da je davno mogla da postane njen član da je bila pristojnijeg morala.

foto: Profimedia

Britanija se mnogo promenila od vremena ledi Dajane. Kamili je sve oprošteno jer je vidljivo da nju i Čarlsa vezuje prava ljubav, ono što nesrećna ledi Di jedino nije mogla da dobije. Koga danas zanima šta je buduća kraljica supruga radila u mladim danima i da li je menjala muškarce kao čarape? Sada se u prvi plan ističu njena lojalnost, vedra ličnost, diskretnost i topao odnos s kraljicom. Ona je "njihova", pripada krugu poznatih i odabranih. Bavi se humanitarnim radom, zna svoje mesto, voljena je i poštovana od sopstvene dece i pastoraka. I ne zadrma se nijedno pero na njenom šeširu kad se seti koliko je onomad bila omražena i ismevana kao ljubavnica...

Kurir.rs/Lena/Ljilja Jorgovanović

Bonus video:

03:21 NEKADA SMO SVI U GLAS PEVALI OVU PESMU: Snežna kraljica razmrdala publiku Kurir televizije