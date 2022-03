POZNATE FACE U KREVETU: Evo ko može 9 puta, ko voli brzo i TIHO, a on je uživao na svakom PROKLETOM mestu koje postoji

Znamo mnogo toga o holivudskim zvezdama - koliko su partnera imali, kakav im je karakter, u vezama, da li su varali ii bili prevareni, no retko kada u javnost iscure detalji iz njihovih spavaćih soba.

No, dešavalo se da se zavet ćutanja o ovoj temi prekrši, pa evo nekoliko priznanja slavnih o njihovim kvalitetima, ili pak manama, u krevetu.

foto: Shutterstock

1. Rasel Brend

Komičar Rasel Brend (46) jednom prilikom pohvalio se da je veoma aktivan i pažljiv ljubavnik, a priznao je da je njego rekord - devet orgazama za jednu noć!

"Bilo je to jednom u Dablinu. Devet puta za jedno veče! Sutradan sam bo iscrpljen", rekao je.

Rasel je jedno vreme proveo čak i na klinici za lečenje zavisnosti od seksa, a istakao je da je neophodno da u odnosu svi budu zadovoljni: "Mislim da ta osoba sa kojom imate odnose prvo mora da doživi orgazam ili niste ispunili svoju mušku dužnost", prenosi The Sun.

foto: Profimedia

2. Džema Kolins

Rijaliti zvezda Džema Kolins nema problem da prizna da je vrlo aktivna u spavaćoj sobi. "Mislim da svako može da uživa u seksu, bez obzira na veličinu, oblik,... Ja sam oduvek super samouverena. Veoma sam fleksibilna", otkrila je jednom prilikom.

3. Artem Čigincev

Artem izgleda da nije samo maestralni plesač, već i majstor u krevetu, bar ako je verovati njegovoj devojci Niki Bel.

"O, daje se 100 posto. To je najbolji seks koji sam ikada imala. Moja vagina se svaki put "nasmeši"", rekla je ona 2019.

4. Hale Beri

"Znate ono kada kažu da je žena odgovorna za sopstvene orgazme? To je istina. U mom slučaju, to me čini odgovornom za prokleto dobre orgazme ovih dana. Mnogo su bolji nego kada sam imala 22 godine. Znam šta volim. Ne čekam na to. Ja iniciram", rekla je Hale 2008. za magazin "Esquire".

foto: Profimedia

5. Denis Rodman

Manekenka Karmen Elektra 2020. otkrila je da je sa bivšim suprugom Denisom Rodmanom, NBA zvezdom, imala "seks na svakom prokletom mestu koje postoji".

"U sobi za fiziklanu terapiju, u sali az tegove, očito i na terenu... Da bude iskrena, mislim da nikada nije toliko naporno radio u svom životu, kao tada ", dodala je, a prenosi Žena.rs.

foto: Profimedia

6. Džejk Vajthol

Komičar je navikao da ismeva sam sebe, a nije mu strano čak ni da se našali na račun svog umeća u krevetzu.

"Ja sam veoma neavanturistačan u spavaćoj sobi. Ljudi me pitaju šta mi se sviđa u krevetu, ja kažem samo brzo i tiho. Kao da se krijem od nacista. Seks sa mnom je kao da si u pozorištu i pokušavaš da nađeš svoje mesto. Neko šuškanje, pauza, i onda odnekud iz mraka samo šaputanje "Izvini": I nikada nema aplauza", rekao je on.

7. Ešton Kučer

Glumac je svojevremno priznao da je gubitak nevinosti za njega bilo "užasno iskustvo": "Bilo je u šumi i bilo je užasno. Cela stvar je trajala oko dve sekunde. Bilo je stvarno nerijatno".

Ali ovaj 44-godišnjak rešio je da dokaže da može bolje, pa je dve godine kasnije ponovo završio u krevetu sa istom devojkom: "Samo sam želeo da joj pokažem da je prvi put bilo nespretno i da sam postao bolji".

foto: Profimedia

8. Hju Hefner

Jedino što je moguće zamisliti da je tvorac Plejboj imperije bio odličan u onim stvarima, no izgleda da je istina drugačija. To je posle Hefnerove smrti otkrila njegova udovica Kristal Haris. Ona je istakla da je uvek bio obučen tokom odnosa i da je sve bilo vrlo kratkotrajno - nikada nije trajalo duže od dva minuta, bez obzira što je uzimao vijagru.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

08:00 SVAKI 4 BRAK U SRBIJI ZAVRŠI SE RAZVODOM, PREVARA GLAVNI UZROK: Stručnjak objasnio kako vara žena, a kako muškarac RAZLIKA OGROMNA