TRAGEDIJE U PORODICI POZNATOG GLUMCA Izgubio oca nedavno, sada je ostao bez njega: Neću moći da se naviknem na ovo do kraja života

Glumac Daren Kris, domaćoj publici najpoznatiji iz "American crime story: The Assassination of Gianni Versace", kao i serije "Gli", jedva se oprostio od starijeg brata Čarlsa, koji se nedavno ubio.

U objavi koju mu je posvetio na društvenoj mreži Instagram, uz njegove stare fotografije ostavio je i opširnu poruku, koja nema koga nije ostavila bez reči.

Potpisao ju je samo Čakovim datumom rođenja - aprila 1985, i smrti, februara 2022. Ove godine, da je poživeo, napunio bi 37. kroz dva meseca. Njegova smrt je Darena, kako priznaje u otvorenom pismu, "ostavila slomljenog i šokiranog".

- Njegov odlazak ostavio je prazninu u životima njegove majke, brata, troje male dece, životima njihovih majki. Već sam, čini mi se, proveo večnost u vrtlogu misli ne bih li shvatio šta se desilo. Ali mislim da neću moći da se naviknem na ovo ni do kraja svog života - počeo je Kris.

Zatim, dotakao se života svog brata i tuge s kojom se borio, još uvek ne ističući uzrok njegove smrti.

- Bio je, kao i naš otac, takvo biće da je bilo nemoguće da ne osetite privlačnost prema njemu. Imao je ono nešto što bi svakoga naprosto razoružalo. Ujedno, bio je i neviđeni šaljivdžija, pa su ga i duplo voleli zbog toga. Otkako sam se rodio, bio je moj najbolji prijatelj. Voleli smo da provodimo vreme zajedno, oduvek - prisećao se.

Prema njegovim rečima, bili su nerazdvojni, braća koja bi uvek štitila jedan drugog. A posebno - spajala ih je ljubav prema muzici. Na svemu što je prošao sa njim je i te kako zahvalan. Jednom prilikom su čak i sarađivali, 2017. godine. U pitanju je bio bend pod nazivom "Computer Games".

- Čak je mnogo voleo u svom životu. Celog sebe bi davao. Roditelje je obožavao, porodicu generalno. Prijatelje... Ali moram da kažem, decu je voleo najviše. Ceo svet mu se okretao oko njih. Uloga oca mu je i pristajala. Sve je s njima delio, svaku radost, pesmu. A i oni su njega obožavali - pisao je glumac.

Međutim, nije mogao a da se ne dotakne i tamnije strane života svog voljenog brata.

- Poslednjih godina mu je bilo strašno teško, ali izgleda nismo bili ni svesni koliko tačno. Mučio se da postigne taj neki balans, kom svi težimo, posle zaista, u najmanju ruku, napornog životnog perioda. Zvocali smo mu, on je tvrdio da je sve okej... I sada me to boli, jer znam da je bio depresivan. Vremenom je postajao i depresivniji jer za života nije znao kako da iskaže svoja osećanja.

- Kombinacija koja čoveka može da satre. U njegovom slučaju, onemogući mu da prikrije sve... Od nas, njemu bliskih, pa do njega samog. I tako, prošle nedelje, izgubio je rat. Oduzeo je sebi život - konačno je priznao.

Daren, koji trenutno čeka svoje prvo dete sa izabranicom Mijom, naglašava da je njegov brat prošao kroz najveće uspone i padove za života, pa tek onda otišao. Dodao je kako je mogao i mnogo drugačije da se izrazi, ali da izuzetno vodi računa da se "oseti ozbiljnost situacije".

Čarlsova smrt je došla posle skoro 2 godine pošto je njihov otac Čarls Vilijam Kris preminuo u aprilu 2020. godine. Imao je retko srčano oboljenje.

