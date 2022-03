DOK MU JE OVA LEPOTICA RAĐALA SINA ON GREJAO POSTELJU SA DŽULIJOM ROBERTS: Uništilo nas je što sam dala da bude centar mog života

Glumica Izabela Ađani jedna je od najlepših glumica svih vremena, čak i danas sa skoro 66 godina.

foto: Profimedia

Njena životna priča vrlo je burna, a posebno kada je u pitanju ljubav. Lepa Parižanka bila je dete iz braka Alžirca i Nemice, a burno detinjstvo ostalo je glumici u sećanju po majčinom odlasku nakon što je upoznala ljubav svog života. Izabela je otkrivena sa svega 14 godina kada ju je filmski producent spazio i dao joj šansu da se proslavi u svetu glume.

Ipak, to što ju je majka ostavila, te su kroz ceo Izabelin život bile u lošem odnosu, nije jedini skandal koji prati Ađanijevu. Naime, lepotica je, izgleda, ljubavne odluke nasledila od majke, te je kroz karijeru bila u vezi sa brojim kolegama, među kojima su se na listi našli i Toninom Cacaceom, Stefane Delajouks, Danijel Dej Luis, Voren Biti, Sergeom Gainsbourgom, Bruno Nujten i David Rocksavage.

foto: Profimedia

Od svih njenih veza u javnosti je kao najzapaženija ostala šestogodišnja veza sa Danijelom Dej Luisom sa kojim se zbližila tokom davne 1989. godine. Dej Luis jako se zaljubio u svoju dve godine stariju koleginicu te joj je vrlo brzo nakon početka veze ponudio brak, ali Izabela to nije odmah prihvatila.

- Žena mora o tome malo da razmisli ako veruje u sakrament braka, kao što ja verujem - objasnila je svoju odluku glumica, a njen Danijel je to shvatio kao dozvolu da izlazi sa drugima te je na snimanju filma "Doba nevinosti" imao strastvenu aferu s koleginicom Vinonom Rajder, a tu nije stao te je zaveo i glumicu Gretu Sckaki i irsku pevačica Šined Okonor.

Ađani to nije želela da trpi te je 1994. godine rešila da raskine vezu sa Dej Luisom, ali joj je on obećao promenu, te su vezu nastavili do 1996. godine koja je bila zvanična prekratnica za njihov odnos, ali i popularnost Dej Luisa.

foto: Profimedia

Naime, te godine Izabela je ostala trudna, a kada je to javila Luisu, on joj je rekao da ne želi ništa da ima sa tim, te je nju i njihovog budućeg sina Gabrijela-Kana ostavio, a dok se ona porađala bio je u strastvenoj vezi sa lepoticom Džulijom Roberts.

- Danijel želi da ga smatraju čvrstim muškarcem. Nažalost, on je daleko od toga. Često sam svedočila njegovim krizama, kojih se stideo i uporno ihje želeo sakriti. Nije mu bilo stalo do mene, bio je bedni ženskaroš koji nije u stanju voleti ženu - rekla je u jednom intervjuu ogorčena glumica, dodavši da je njena krivica to što im se veza raspala:

foto: Profimedia

- On je ljubav mog života. Završilo se jer je bilo nemoguće, nepojmljivo snažno. Naša ljubav je bila kao neizlečiva bolest. Jedan pogled na njega i znate da je to čovek spreman da izazove bol u vama. Nije mogao da odvoji role koje je igrao od stvarnog života. Često se ponašao kao da nije deo ove planete, prepuštajući se junaku koji je igrao. Imali smo strast u najčistijoj formi, a tako nešto uvek je osuđeno na propast. Bili smo ljubav o kakvoj se piše u klasičnim romanima. Uništilo nas je to što sam dozvolila da on bude centar mog života. Napravila sam ozbiljnu grešku u životu - žene ne treba da budu doktori u svojim vezama. Ja sam spašavala svoje muškarce, a oni su posle gradili svoju sreću sa drugima. Gledali su me kao psihologa. Muškarci ne vole žene koje ih vide u slabe, u njihovim najgorim danima. Ne mogu da podnesu žensku snagu. Mrzeli su moju ljubav koja ih je činila slabim i ranjivim.

Izabela Ađani danas je sama i srećna, dok je Danijel u vezi i preselio se u Irsku. Oni nakon raskida nisu imali više nikakav kontakt, a tome je svakako doprinela i činjenica da nglumac nije plaćao alimentaciju za svog sina. Ipak, Gabrijel-Kan nije ostao bez očeve ljubavi, s obzirom da se zbližio sa Dej Luisom kada je odrastao i postao model i muzičar.

(Kurir.rs)

