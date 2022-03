PRVI ZAJEDNIČKI INTERVJU MARIJE MIKIĆ S VERENIKOM PRED FINALE PESME ZA EVROVIZIJU: Evo šta kažu o prinovi i da li se nadaju pobedi

Pevačica Marija Mikić, koja važi za jednog od najvećih favorita za pobedu na ovogodišnjoj "Pesmi za Evroviziju 22", čije je finale na programu večeras od 21 čas na RTS 1, ekskluzivno za Mondo otkrila je kako se oseća pred možda i najvažniji nastup u svojoj već uspešnoj karijeri.

Ne zaboravimo da je za Mariju ovo posebno takmičenje i iz razloga što je prve polufinalne večeri obradovala javnost vešću da je u drugom stanju, te da će se ona i njen verenik uskoro ostvariti kao roditelji.

Kako se osećaš pred početak finalne večeri?

"Upravo sam završila poslednje pripreme, sve je prošlo fenomenalno. Moj tim i ja smo potpuno uigrani i to je ono što me čini sigurnom i srećnom. Jedva čekam da počne finale i da se publici predam svim srcem. Ovde je fenomenalna atmosfera i ponosna sam što sam deo događaja koji će sigurno oduševiti milione gledalaca."

Da li si očekivala prolazak u finale i šta očekuješ večeras?

"Iskreno, očekivala sam prolazak u finale. Malo su me zbunili redosledom objavljivanja finalista, ali da sam očekivala da ću biti među njima, jesam. Večeras očekujem da dam svoj maksimum i da ceo nastup prođe kao generalna proba - perfektno."

Kako si se osećala kada si u četvrtak izašla na binu?

"Rekli su mi da postoji ta neka trema kada izađeš na binu i zaista, kada sam zakoračila na scenu, osetila sam veliku tremu i uzbuđenje. Nadam se da se to nije videlo, ali zaista tamo srce drugačije kuca."

Publici si na neobičan način otkrila da si u drugom stanju. Da li si bila uzbuđena zbog toga?

"Ljudi iz našeg bliskog okruženja su znali da sam trudna i svi su me savetovali da to objavim pre Beovizije. Međutim, nisam htela da fokus bude na privatnim vestima u trenucima kada je bilo toliko lepih dešavanja na poslovnom planu. Samo dan pred polufinale, ta vest je, ne mojom željom, procurila u novine. Ne bih volela da publika pomisli da je ovo bio marketinški trik, jer zaista nije, jer sam prvenstveno želela da svi čuju pesmu i vide nastup, i mislim da smo moj tim i ja u tome i uspeli."

Voditelji su ti poklonili benkicu za bebu. Jesi li očekivala iznenađenje od njih?

"Ovo je sigurno jedan od meni najdražih poklona u životu. Benkicu planiram da uramim i da je čuvam ceo život, kao najlepšu uspomenu, osim video zapisa koji će me podsećati na moj najemotivniji trenutak pred kamerama. Ova benkica je stvarno nešto posebno za mene. Moram da priznam su mi bili malo sumnjivi, ali nisam očekivala baš ovakvo iznenađenje."

Šta ti je najvažnije u vezi sa takmičenjem?

"Najvažnije mi je da se pesma sluša. Zaista sam ponosna što je došla do publike, da su reakcije sjajne, da se sluša na radio stanicama i da je svi pevaju. Još nisam stigla da pročitam sve poruke koje mi stižu na Instagramu, ali ono što jesam je da su se ljudi ježili dok su gledali nastup, da sam ih dirnula, a neke i rasplakala. To je i bila poenta. Da osete emociju dok slušaju 'Ljubav me inspiriše'. Mnogo puta se desilo da je na Evroviziju otišao neko ko nije bio miljenik publike i obrnuto, ali ovo što se desilo meni, mislim da je apsolutna pobeda."

Da li očekuješ pobedu?

"Naravno da očekujem, tako što se tome istinski nadam i to jako želim, i mislim da bi bilo zaista glupo da ne očekujem. Volela bih da pobedim i zaista dajemo sve od sebe i svim srcem idemo ka tome. Sada, kada sam već pevala na toj magičnoj bini, nadam se da drugi put neće biti treme."

Mariji je, osim stručnog i odabranog tima koji je bodri do pobede, na ovom takmičenju najveća podrška njen verenik Jovan Pantić, koji je s njom danonoćno prolazio kroz sve pripreme, pa smo i sa njim porazgovarali na temu pevačicinog velikog uspeha, uoči samog finala.

Pre svega, čestitamo na lepim vestima. Kako se osećaš i da li si imao tremu zbog načina na koji ste odlučili da Marija otkrije da je u drugom stanju?

"Hvala od srca. Osećam se sada fenomenalno, posle trinaest sati provedenih na RTS-u palo je i prvo tuširanje, osećam se lepo i predivno. Kao i uvek kada gledam moju prelepu Mariju. Tremu nemam nikada, mislim da je to za slabiće (šalim se). Zaista nisam imao tremu, skoro nikada, ali je sada bila prisutna, više zbog nje, kako će podneti to sve. Samo mi je jedno bilo u glavi - da ona bude srećna."

Od prvog trenutka takmičenja si podrška Mariji. Kako si se osećao kada je izašla na scenu?

"Tako je. Samo ne od prvog dana takmičenja, nego od prvog dana našeg poznanstva. Posebna je podrška bila ovih nekoliko nedelja iza nas, dok se pripremala. Što se tiče osećaja, kao i svaki put me ostavi bez daha. Ona ima nešto posebno u sebi. Ona je žena, drug, devojka, komičar, a pre svega dobar čovek. Ma šta da vam pričam, Mara je sve."

Koliko je bilo teško, naporno i zahtevno biti deo celog projekta?

"Bilo je dosta naporno. Dan nam se pretvori u dva sata, uvek nam fali još vremena. Tako je i u ljubavi, uvek mi je falila, iako smo po ceo dan zajedno. Iskreno, teško je baš, ali kada voliš ovako, sve možeš."

Čini se da si u celom timu upravo ti pokretač dobre energije, zabave i smeha. Da li je stvarno tako?

"Ja sam njen više nego što je ona moja. Ako ja posustanem i nemam energije i osmeha, znam da će i njoj biti teško, ali sam po prirodi veseo čovek. U životu je bitan osmeh, zar ne?"

Na šta si najponosniji?

"Najlakše pitanje. Na Mariju!"

Šta očekuješ od finalnog nastupa?

"Očekujem da je zagrlim na kraju i stiskom kroz njene lopatice kažem da sam sve učinio i da je ona sve učinila. Da smo svakako pobedili. I još nešto…ali to čuvam za kraj. Ako ste mislili da li mislim da li ide u Torino - da. Ide u Torino. Ko je lud da ne veruje u ovakvu ženu."

Koja su tvoja očekivanja u finalu?

"Sada pričam o finalu u Torinu, jer sam vam odgovor na ovo pitanje dao. Ona peva drugu vrstu muzike. Ona je svoja i moja. Svaka zemlja voli da vidi lepu i kulturnu devojku, sa čarobnim glasom. Ako je tako, ima velike šanse. Nikad nije išla u komercijalu, zbog nekog trenda. Drži se duše i emocije. I da znate, moja Mara peva, u odnosu na većinu drugih izvođača", rekao nam je Marijin verenik Jovan i posebno naglasio da je neizmerno voli.

