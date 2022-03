SARA JO I MUŠKARČINA IPAK IDU NA EVROPSKO TAKMIČENJE: Evo kakvu je NAGRADU pevačica dobila i GDE će nas predstavljati

SECOND CHANCE CONTEST

Na nacionalnom izboru „Pesma za Evroviziju 22“ je nagradu OGAE Srbija (nacionalna podružnica međunarodnog kluba obožavatelja Pesme Evrovizije) za najbolju takmičarsku pesmu odnela Konstrakta, dok će Sara Jo ići na Second Chance Contest.

Kao što je to bio slučaj između 2007. i 2009, kao i 2020. godine, na nacionalnom izboru za Pesmu Evrovizije je bila prisutna i delegacija srpskog predstavništva međunarodnog fan kluba OGAE, koja je dodelila nagradu za najbolju pesmu sa PZE 22. U konkurenciji za nagradu je bilo svih 36 pesama koje su učestvovale na izboru, a nagradu je odnela Konstrakta za numeru "In corpore sano". Međutim, pošto je Konstrakta pobedom obezbedila odlazak u Torino, onda će na Second Chance Contest ići vicešampionka PZE 22, a ujedno i drugoplasirana u glasanju OGAE Srbija — Sara Jo s numerom "Muškarčina".

foto: Youtube/RTS Pesma Evrovizije

Konstrakta je u glasanju članova OGAE Srbija pobedu odnela sa osvojenih 256 poena, Sara Jo je osvojila 233 poena (2. mesto), dok se na 3. mestu našla Angellina s pesmom Origami, s osvojenih 143 poena. Krug plasiranih sa trocifrenim brojem bodova zaokružili su: Zorja s numerom istog naziva (4. mesto, 143 poena), kao i Marija Mikić s kompozicijom Ljubav me inspiriše (5. mesto, 104 poena).

foto: Kurir Televizija

Pozicije od 6. do 20. mesta su zauzeli sledeći izvođači sa dvocifrenim brojem osvojenih bodova:

6. mesto: Naiva | Skidam (61 poen) 7. mesto: Boris Subotić | Vrati mi (54 poena) 8. mesto: Zoe Kida | Bejbi (53 poena) 9. mesto: Ivona | Znam (52 poena) 10. mesto: Zejna Murkić | Nema te (45 poena) 11. mesto: Ana Stanić | Ljubav bez dodira (40 poena) 12. mesto: Aca Lukas | Oskar (39 poena) 13. mesto: grupa „Biber“ | Dve godine i šes’ dana (37 poena) 14. mesto: Vasco | Znaš li (33 poena) 15. mesto: Tijana Dapčević | Ljubi, ljubi doveka (32 poena) 16. mesto: Orkestar Aleksandra Sofronijevića | Anđele moj (24 poena) 17. mesto: Mia | Blanko (22 poena) 18. mesto: Julijana Vincan | Istine i laži (18 poena) 19. mesto: grupa „Lift“ | Drama (14 poena) 20. mesto: Igor Simić | To nisam ja (12 poena)

foto: Nenad Kostić

Pozicijama od 20. do 31. mesta zadovoljili su se sledeći izvođači sa jednocifrenim brojem bodova:

21. mesto: sastav „Chegi & Braća Bluz Band“ | Devojko sa plamenom u očima (9 poena) 22. mesto: grupa „Gift“ | Haos (8 poena) 23. mesto: Julija | Brzina (7 poena) 24. mesto: Marija Mirković | Požuri, požuri (5 poena) 25. mesto: Rocher Etno Band | Hajde sada nek’ svak peva (4 poena) 26. mesto: Gramophonedzie | Počinjem da ludim (4 poena) 27. mesto: sastav „VIS Limunada“ | Pesma ljubavi (3 poena) 28. mesto: Bane Lalić i MVP | Tu gde je ljubav, tu ne postoji mrak (3 poena) 29. mesto: Srđan Lazić | Tražim te (3 poena) 30. mesto: Dušan Svilar | Samo ne reci da voliš (1 poen) 31. mesto: grupa „Euterpa“ | Nedostaješ (1 poen)

Bez bodova su ostali:

Marko Nikolić | Dođi da te volim

Jelena Pajić | Pogledi

Ivana Vladović i Jovana Stanimirović | Prijaće ti

Bojana Mašković | Dama

Sanja Bogosavljević | Priđi mi

Domaćin takmičenja OGAE Second Chance Contest ove godine će biti Norveška zahvaljujući prošlogodišnjoj pobedi trija „KEiiNO“ na takmičenju u Švedskoj. Pravo učešća na navedenom nadmetanju imaju države koje su organizovale nacionalna finala u protekloj sezoni, kao i pesme koje nisu pobeđivale na tim izborima.

Srbija će prvi put nakon godinu dana pauze imati svog predstavnika, a mi vas ovom prilikom podsećamo na rezultate naše države na prethodnim nadmetanjima od 2004. do danas:

foto: Nemanja Nikolić

2004 (kao Srbija i Crna Gora) | grupa „Negativ“ | Zbunjena (15. mesto u konkurenciji od 21 učesnika) 2005 (kao Srbija i Crna Gora) | Jelena Tomašević | Jutro (2. mesto u konkurenciji od 23 učesnika) 2006 (kao Srbija i Crna Gora) | Ivana Jordan | Lazarica (6. mesto u konkurenciji od 19 učesnika) 2007 | Slobodan Trkulja i „Balkanopolis“ | Nebo (14. mesto u konkurenciji od 20 učesnika) 2008 | grupa „Beauty Queens” | Zavet (9. mesto u konkurenciji od 21 učesnika) 2009 | Ana Nikolić | Bili smo najlepši (12. mesto u konkurenciji od 20 učesnika) 2010 | Emina Jahović | Ti kvariigro (11. mesto u konkurenciji od 22 učesnika) 2013 | Dušan Svilar | Spas (6. mesto u konkurenciji od 15 učesnika) 2015 | Danica Krstić | Suze za kraj (15. mesto u konkurenciji od 18 učesnika) 2018 | Saška Janks | Pesma za tebe (19. mesto u konkurenciji od rekordnih 27 učesnika) 2019 | Ivana Vladović i „Wonder Strings” | Moja bol (17. mesto u konkurenciji od 24 učesnika) 2020 | Andrija Jo | Oči meduze (16. mesto u konkurenciji od 22 učesnika)

foto: Printscreen RTS 1

Iz priloženog se vidi da je najbolji plasman za našu zemlju zabeležila Jelena Tomašević 2005. godine, a najlošiji Saška Janković 2018. godine u Švedskoj.

(Kurir.rs/ Evrovizija.rs)