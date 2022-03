IMA SUPER TELO I MOŽE DA RADI SA NJIM ŠTA HOĆE, TO JE PO*NO ŠIK: Biljana Srbljanović o Konstrakti i Sari Jo, a pomenula i LUKASA!

Dramaturškinja i profesorka na FDU Biljana Srbljanović je pohvalila ovogodišnji nacionalni izbor za Pesmu Evrovizije i kazala da je produkcija bila sjajna kao i izvođači, a naročito joj se dopalo to što je bilo mnogo ženskih izvođača.

- Ove godine mi se baš dopao izbor. Ja sam poslala 20 poruka za Konstraktu – kazala je Srbljanovićeva s osmehom i dodala:

foto: Ana Paunković

- Veoma mi je interesantno to što se ljudima toliko dopala pesma koja je zapravo konceptualna umetnost. Podseća na Marinu Abramovič, na ono njeno "umetnik mora da bude lep". Jako mi je bilo zanimljivo da je ta vrsta umetnosti prihvaćena i da je tako dobro prošla. Ja nemam sluha, ali čak i ja stalno pevam "In Corpore Sano" . Verujem da je Konstrakta iskreno iznenađena pobedom - rekla je Srbljanovićeva i istakla da je ova pesma višeslojna.

- Nema jedne poruke, nego ih ima mnogo i sve može na razne načine da se protumači. Jeste problem i to što samostalni umetnici nemaju zdravstvenu knjižicu. Država ili grad, u zavisnosti od udruženja, trebalo bi da im plaćaju doprinose za zdravstveno osiguranje, ali to ne rade. Zakonski okvir postoji ali se mnogo kasni. I do sedam godina – ukazala je Biljana Srbljanović u "Uranku" na ovaj problem.

foto: Nenad Kostić

- Kada umetnici žele da aktiviraju zdravstveno osiguranje moraju sami da plate sva dugovanja. Pa se onda nadaju da će sve to nekada biti refundirano - kazala je Biljana Srbljanović na K1.

Biljana Srbljanović kazala je ovog jutra da se nakon izbora za Pesmu Evrovizije zainteresovala za Konstraktin rad.

- Ona ima triptih, tri pesme i učestvovale su tu i Maja Uzelac i Ana Rodić. To je trijumf tri zrele žene, tri umetnice. Ono što mi se kod Konstrakte dopalo je to što ona pripoveda, vidiš tok njenih misli. Ona govori o malograđanskom zadovoljstvu, o konzumerizmu. Ona kritikuje ali se ne ljuti. Ima ženski pogled i ženske teme kao što su starenje i zdravlje. Asocijacije i šale su ženske - rekla je Biljana Srbljanović.

Kazala je Srbljanovićeva da su Konstraktina pesma i nastup polugroteskni i polušašavi.

- Malo je i "scary" (strašno). Nijedan umetnički rad ne može imati samo jedan nivo. Konstrakta ima hiljadu stvari da poruči, da prikaže teme koje je zanimaju. Ima svoju estetiku, pa ima tu i politike. I estrada i umetnost su deo popularne kulture, jer ako imaš milione ljudi koji nešto konzumiraju to je kulturna vrednost. Kod nas je problem što je na primer Ceca uzeta kao muzika. Kvalitetan si muzičar samo ako pevanjem izvodiš neke kerefeke. Ali "In Corpore Sano" je ozbiljna muzika - rekla je Biljana Srbljanović.

Srbljanovićeva kaže da nema nikakav problem sa tim što se i Aca Lukas takmičio.

foto: Kurir, ATA images

- Baš jeste mesto na Evroviziji svima. Meni je krivo zbog Sare Jo, što je postala deo stava da bezubi članovi društva gledaju du*eta. Ona ima svoje super telo i može s njim da radi šta hoće. To je porno šik. Zašto može Kardi Bi, a ne može ona? To je popularno. Sara Jo je kuma "Prajda", ona je uvek stajala uz LGBT zajednicu. Nju obeležava sve drugo osim da je predstavnik bezube zajednice koja gleda du*eta. Netačno je da je Konstraktina pobeda trijumf inteligentne zajednice nad seljacima. Kao što je netačno da glasači vlasti slušaju kič i treš i vole gola du*eta - kazala je Biljana Srbljanović u svom maniru i dodala:

- Nije mi okej da diskvalifikujemo pola države zato što voli neku vrstu muzike. To nije u redu, da se diskvalifikuje publika. Uterani smo u te priče koje mogu biti zabavne ali ljudi to ozbiljno shvataju - navela je Srbljanovićeva, a prenosi Telegraf.rs.

(Kurir.rs/A.M.)

