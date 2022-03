KONSTRAKTA ODGOVORILA SARI JO: Nakon njenog oglašavanja, umetnica joj se obratila, pa joj kratko i jasno poručila OVO! (FOTO)

Jedna od favoritkinja festivala "Pesma za Evroviziju '22." Sara Jo oglasila se putem Instagram profila dva dana po završetku takmičenja i otkrila svoje impresije nakon svega i čestitala Konstrakti na pobedi, na šta umetnica nije ostala ravnodušna.

Sara je podelila svoje impresije i javno čestitala ovogodišnjoj pobednici i to sledećim rečima:

- Naravno da mi je bilo žao što mi je "promakla" prilika da ove godine predstavljam svoju zemlju, i to u svojoj voljenoj Italiji ali, iz ove perspektive, jedini pravi poraz bi bio da svoju zamisao nisam izgurala do kraja, a zatvaram ovo poglavlje kao jedno od najvrednijih iskustava do sada, sa nastupom na koji sam i te kako ponosna i sa potvrdom da je to jedino mesto gde se osećam kao svoja na svome. A ono što ste mi vi pružili neću nikad zaboraviti! Takođe, najiskrenije čestitke magičnoj @konstrakta koja nije bila sinonim za autentičnost samo na Pesmi za Evroviziju, već tokom čitave svoje karijere. Nastavi da nas inspirišeš i podsećaš koliko je lepo biti beskompromisno svoj - zaključila je pop zvezda čiji post ima preko 43.000 lajkova i skoro 1.000 komentara.

Konstrakta nije ostala imuna na Sarine reči, te joj se u komentaru ispod objave i zahvalila:

- Sarita, blago nama što te imamo - napisala je umetnica uz emotikon srca.

Konstrakta i pesma "In corpore sano" predstavljaće našu zemlju na velikom muzičkom takmičenju "Evrovizija" koje će se u maju održati u Torinu

Ova numera je osvojila je srca publike i bukvalno preko noći postala favorit, pa se može reći da je zasluženo odnela pobedu. Međutim, i pesma Sare Jo "Muškarčina" važila je za favorita, pa je borba skoro do samog kraja bila neizvesna.

