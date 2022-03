SARA JO JE TREBALO DA POBEDI, ONA JE ZDRAVA UMETNICA! Đorđe David izneo svoje mišljenje o Beoviziji: Evo šta je rekao o Konstrakti

Muzičari Đorđe David i Marko Kon i glumac Marko Stojanović istakli su da treba pružiti punu podršku Konstrakti i njenoj pesmi "In corpore sano", koja je ubedljivo pobedila na pesmi Beovizije.

- Ona je za široku narodnu masu nepoznat lik. Zemlja gruva je njena startna pozicija. Onog trenutka kada su se pesme predstavile ona je ušla u žižu. Da li su ljudi skapirali ili ne, šezdeset posto ljudi ne kapira poruku ove priče, ali im je interesantno i drugačije je - kaže Đorđe David u Pulsu Srbije na Kurir televiziji.

Glumac Stojanović je istakao da je fenomenalno što je u moru poznatih izvođača na Beoviziji prošla upravo poruka.

- Ovo može da se poveže sa koncpetualnom umetnošću, može da se poveže sa performansom. Pozorišna publika lako može da prepozna ove scene, jer nisu retke u pozorišnoj umetnosti. Ne možemo pričati o tome da je sve kod nas prevara i da su glasali iz kruga dvojke po dvadeset, trideset puta jer oni imaju pare, a mi na selu ih nemamo. Ne može sve da bude prevara kod nas, a ovde je fenomenalno što je sadržaj poruke prošao. Ljudima je dosta površnosti, dosta im je neke oblande, nego su rešili malo i da se zamsle - kaže glumac.

Marko Kon, muzičar istakao je pesmu primetio odmah.

- Privukla mi je pažnju na samom početku, iako smo se svi fokusirali na favorite. Ipak, na Konstraktinu pesmu smo se svi vraćali , a konačno zakucavanje je došlo sa nastupom kada je publika imala šansu da sa pažnjom sasluša šta je Konstrakta imala da kaže. Pesma je bila potpuni favorit, ta pesma je postala himna ovogodišnjeg izbora za Evroviziju i da nije izabrana, ona bi ostala himna - kaže Marko Kon, muzički producent i kompozitor.

Đorđe David je naveo da se mediji ne bave muzikom, već marketingom.

- Apsolutno se slažem sa Markom i radujem se jednoj ovakvoj vrsti priče. Moj lični stav je da bih više voleo da je otišla Sara Jo, ona deluje kao svetska zvezda. Devojka je prezgodna, ona je umetnica koja poklanja puno pažnje na svoj momenat izgleda. Znači, ona je umetnica koja je definitivno zdrava, koja ima balet u malom prstu, koja ima scensko ponašanje u malom prstu i cela ta priča vuče na proameričku priču prezentacije onoga što se na sceni dešava. Imali ste Acu, Tijanu Dapčević, Anu Stanić, Zoe Kida, Dušana Svilara koji je najbolje pevao i baš to favorizovanje je dovelo do toga da ljudi reaguju na on što mediji ne favorizuju. Meni je pun kofer politizovanja, to je potpuno pogrešan pristup. Politizovanje svega mi je zaista preko glave - kaže Đorđe David.

- To je politizovanje svega koje nas vodi u podelu. Zar nije bilo lepo da smo samo rekli da je prelepo što imamo toliko izbora - kaže glumac Marko Stojanović.

- Ova devojka će predstavljati domovinu i zastavu i svi treba dobro, dobro da je podržimo i da je pošaljemo sa lovorikama tamo i narod je presudio i odlučio u ovoj priči - kaže David.

- U Konstraktinom timu ima toliko pametnih ljudi da je nesumnjivo da će naći odlično rešenje. Govori se o titlovanju pesme - kaže Marko Kon.

Glumac Stojanović je istakao da umetnici nisu lekari, ali su doktori za dušu, a David je pozvao da svi podržimo Konstraktu na predstojećem takmičenju.

