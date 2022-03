OČITALA LEKCIJU SRPSKOJ JAVNOSTI Anđelka Prpić u nekoliko rečenica pokazala koliko je skromna, ALI I ŠTA RADI KADA JOJ PRIĐU LJUDI

Gošća večerašnje epizode emisije Realna priča autorke Isidore Lukić bila je poznata srpska glumica Anđelka Prpić.

Anđelka je između ostalih pitanja o svojoj poplularnosti.

- Ne smeta mi kada mi priđu ljudi. Niti kada za mene kažu da sam komičarka, to mi je kompliment, jer jeste najveći broj uloga koje sam radila i jesu iz žanra komedija - rekla je glumica Anđelka Prpić.

foto: Kurir televizija

Anđelka kaže da joj prija kada je ljudi povezuju sa lepim stvarima.

- Ljudi tako doživljvaju. I samim tim moj lik i delo vezuju za te impresije i emocije. Lepo je kada ti neko kaže da mu popraviš dan ili kad mi kažu "mi vas kada vidimo popravite nam dan". To su stvarno predivni komplimenti - kaže naša poznata glumica.

foto: Kurir televizija

Anđelka dodaje da lepe stvari previše uzimamo "zdravo za gotovo".

- Sve te stvari mi shvatamo zdravo za gotovo. Čovek se lako navikne na lepo. A onda kada dođe jedan loš komentar onda to ne analiziramo, nego zaboravimo sve one lepe. I to shvatamo zdravo za gotovo. A svim tim lepim komentarima se ne bavimo - rekla je Anđelka.

Kurir.rs

