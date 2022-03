MISLILA SAM DA ĆE SARA JO POBEDITI Bivša koleginica iz benda progovorila o KONSTRAKTI, pa OTKRILA TAJNU POBEDNIČKE PESME

Numerom "Bejbi" predstavila se publici na ovogodišnjem takmičenju "Pesma za Evoviziju", na kojem je osvojila 6. mesto, a svojom pojavom nikoga nije ostavila ravnodušnim. Mnogi su pohvalno komentarisali njen glas i pesmu, a posebnu pažnju privukla je svojim stajlingom, ali i neobičnom frizurom. Singlom Bejbi, koji je ujedno i prva pesma u njenoj samostalnoj karijeri, najavljuje i svoj prvi solo EP "Žena dete".

foto: Kurir televizija

Kako je bilo takmičiti se sa nekadašnjom koleginicom i članicom benda Zemlja gruva, za Puls Srbije na Kurir televiziji govorila je Zoe Kida, odnosno Ana Radonjić.

- Svi koji me znaju znaju da sam drugačija na sceni, a druga osoba privatano, a li sam svakako - emocija. Za Beoviziju sam se prijavila poslednjeg dana. Malo sam naivo shvatila, kao "ma do 3. marta ima vremena".- rekla je Zoe Kida za Puls Srbije na Kurir televiziji.

Zoe Kida progovorila je i o Konstrakti i njenoj pesmi.

- Dobra atmosfera je vladala na Beoviziji. Imala sam neki osećaj da će Sara Jo pobediti. Tako je delovalo. Kao da je sve gotovo. Tek u polufinalu kao da je pesma dobila neka krila i onda je dobila pun smisao. Ta pesma je veoma vredna i nosi mnogo poruka na više razločitih nivoa. To je glavna snaga.I taj autobiografski momenat, koji prepoznajem u njenoj lirici je nešto vrlo karakteristično. U intervjuima ne upire prstom, nekako stvari dolaze do nje. To je jedna veština - rekla je Zoe Kida.

foto: Kurir televizija

Onda je otkrila da pesma sadrži i neke intrigantne delove.

- Ona je tu dala puno poruka i nekih intrigantnih detalja. Najviše mi se dopada taj deo kad priča o letnjem danu i šetnji sa psom. Sve vreme se poigrava društvenim trenutkom. Pesma je u kontekstu današnjeg trenutka. Sve se prožima, ali ništa nije na prvu loptu. Ništa ne para uši - rekla je Zoe.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

05:54 Konstrakta BRUTALNO ISKRENA: Nemam više vremena da budem Ana, sad sam Konstrakta