ANDRIJA MILOŠEVIĆ PROGOVORIO O SINU RELJI PRVI PUT: Spavaš normalno, koliko u tom trenutku možeš, ali nije mi to NIKAKAV teret!

Andrija Milošević nedavno je sa izabranicom Aleksandrom Tomić dobio sina Relju, a sada je prvi put govorio o tome kako se snalazi sa bebom. Glumac sa ponosom ističe da uživa u ulozi oca.

- Super se snalazim, ja sam bio spreman za to. Nema šta, ja imam 43 godine. Osećam se odlično. Spavaš normalno, koliko u tom trenutku možeš, ali nije mi to nikakav teret. Niti mi je to promenilo bilo šta. Nije me ni strah - iskreno je rekao glumac u emisiji "Premijera".

Andrija je rođenje sina proslavio sa najbližim članovma porodice i prijateljima u jednom beogradskom restoranu.

- Mi imamo takav odnos prema životu, da mi slavimo svaki dan. Ovo je bio najlepši povod, fantastičan povod, i bilo je lepo - rekao je tada Milošević.

Inače, tašta Andrije Miloševića nije poput ostalih tašti, rekla je ranije glumčeva devojka, dramska umetnica Aleksandra Tomić.

Od drugih je izdvaja to što gaji specifičan odnos sa budućim zetom, koji joj je prvi put u kuću ušao pre deset godina i već tada ostavio utisak.

Iako postoji nepisano pravilo po kojem se tašte i zetovi ne vole, u Andrijinom slučaju to nije tako. Sa mamom svoje izabranice odmah je klikuno. Od prvog dana njih dvoje gaje poseban odnos, međusobno razumevanje, a vezuje ih i smisao za humor. Tašta Andrije Miloševića poput majke je poznatom glumcu i osnivaču pozorišta Teatar na brdu, a koja je to još veza koja ih spaja otkrila je Tomićeva u ranijim izlaganjima.

- Kada je reč o Andrijinom odnosu sa mojom mamom, to je jedna posebna ljubav i oni se naprosto obožavaju - kazala je glumica, koja se nedavno porodila i Miloševiću rodila sina Relju piše "Stori".

