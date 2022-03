PREMINUO SLAVNI GLUMAC: Njegov agent saopštio da ga je odnela podmukla bolest, imao je 85 godina

Velika glumačka zvezda Piter Bouls preminuo je od raka u 85. godini, saopštio je njegov agent, a prenose ostrvski mediji.

foto: Profimedia

Glumac rođen u Londonu 16. oktobra 1936. godine, a glumio je u hit seriji Bi-Bi-Sija od 1979. do 1981. godine, igrajući Ričarda DeVera.

Karijeru je počeo 195. godine u pozorištu "Old Vic" gde je igrao u Šekspirovim dramama. Išao je na turneje po Severnoj Americi. Dosta uloga je ostvario i u bristoplskom "old Vic" pozorištu. Njegova karijera na Tv, filmu i pozorištu je trajala preko 4 decenije.

Dobio je sledeće nagrade: RADA Scholarship (1954), Madge Kendal Prize (1955), ITV Personality of the Year (1983), Male Comedy Star Award (1983), The Golden Gate Award (San Francisco International Film Festival, 1993), Hon. Doctor of Letters (Nottingham Trent University, 2002).

Glumio je zajedno sa Penelope Kit u velikom hit sitkomu, koji je imao preko 20 miliona gledalaca.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M.)

