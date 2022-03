SAM SEBI BIH ODVALIO ŠAMARČINU: Miloš Biković se farbao na početku KARIJERE! Ovaku frizuru bi sigurno hteo da ZABORAVI (FOTO)

Za Miloša Bikovića šira javnost je čula nakon filma "Montevideo", u kojem je glumio Tirketa. Međutim, retko ko je tada znao da je Miloš odavno imao udela u mnogim filmskim i televizijskim ostvarenjima.

Ovaj 34-godišnji glumac je na našoj filmskoj i televizijskoj sceni prisutan već 18 godina, a njegova prva veća uloga bila je u ostvarenju "Stižu dolari", kada je imao svega 16 godina.

Biković je tada tumačio sina Dragana Jovanovića i Branke Pujić i u seriji je kao tinejdžer pravio razne nestašluke koji su karakteristični za te godine. Međutim, ono što je posebno za ovaj lik je da je imao poprilično upečatljivu frizuru, a nekoliko puta tokom snimanja serije kosa mu je bila farbana, pa je u nekim kadrovima imao crvene, a u drugim ljubičaste pramenove.

- Mislim da me, da sam znao da stvari funkcionišu tako kako funkcionišu, nikada ne bi naterali da nosim onu frizuru. Nikada! Kada sebe gledam na TV-u, tom klincu bih odvalio šamarčinu. Toliko iritantno dete. Ali to je bila poenta. Čudno je kada vidiš, šta to sa dečkom nije u redu, kada ima takvu frizuru? - prokomentarisao je pre nekoliko godina Biković svoj glumački angažman u ovoj seriji.

Taj lik, bez obzira na smešnu frizuru, otvorio mu je vrata za dalju karijeru. Nakon ove serije, završio je i u seriji "Bela lađa", da bi mu se otvorila sva vrata, i krenuo je u saradnju sa Draganom Bjelogrlićem. Prvo je imao malu ulogu u seriji "Vratiće se rode", nakon čega je i zaigrao na filmu.

Bjela mu dodeljuje ulogu Aleksandra Tirnanića Tirkea u filmu "Montevideo, Bog te video", nakon koje mu je karijera grenula uzbrdo.

