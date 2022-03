TRI GENERACIJE NA JEDNOM MESTU! Slavni glumac podelio fotku sa ocem i SINOM, a kada vidite prizor, istopićete se od MILINE!

Glumac Momčilo Otašević je ljubomorno čuva svoju intimu, ali ovog puta je podelio preslatku fotografiju svog sina i oca na svom Instagram storiju.

- Kažu da je danas dan očeva - stoji na slici uz čestitku na engleskom jeziku, "Happy fathers's day!", a vidi se da je senior Otašević veoma srećan što drži Otaševića juniora dok Momčilo fotografiše.

Inače, Momčilo Otašević je rođen na Cetinju, 1990. godine. Oženjen je hrvatskom koleginicom, Jelenom Perčin i imaju dvoje dece.

Momčilo je skoro bio gost Beograda, odnosno FEST-a na kom se prikazivao film "Posle zime", a tada je dao i intervju za Kurir.

Jeste li bili uzbuđeni uoči novog susreta s publikom pred velikim platnom, i to na Festu?

- Prvi put sam na Festu s filmom u kojem igram. Uz to, dugo me nije bilo u Beogradu, pa je bila prilika da se sretnem s kolegama koje odavno nisam video. Inače, uvek sam tužan kad se završi neko snimanje, pogotovo ako mi je projekat drag kao što je film "Posle zime". Dugo smo čekali da izađe, a onda se desila svetska premijera u Karlovim Varima.

I kad sam pomislio da se svi rastajemo, kolega Petar Burić me je podsetio da nas tek čekaju susreti s publikom u Podgorici, Beogradu, Zagrebu... Onda sam opet počeo da se radujem. I stigao sam na premijeru knap, posle snimanja. Čudio bih se da je drugačije, da imam dva dana pre i posle premijere slobodno. (smeh) Navikao sam da je kod mene sve i uvek knap, "na nož", što mi kažemo. Ali dobro je. Stižem sve.

Možete li da budete optimistični s obzirom na trenutno stanje u svetu?

- Plašim se otkako imam decu, pre toga mi je bilo svejedno. Uplašim se kad se zapitam šta ako moja deca ne budu mogla da se kupaju u Jadranskom moru jer će možda, za dvadeset godina, biti zagađeno. Došla je korona, koju niko nije očekivao, a šta ako dođe novi virus pa nastavimo život s maskama? Plaše me sve te stvari koje se događaju. Ali gledam da radim na sebi i prevaziđem strahove, trudim se da živim normalno i da učinim deci život što normalnijim.

Verovatno vam u tome pomaže vaša vesela priroda?

- Iako nisam previše hrabar po pitanju budućnosti, optimista sam i do kraja ću biti. Kad god sam u životu razmišljao, plašio se i vagao, ispalo je dobro, a dobre stvari ne menjam.

Koje doba u životu pamtite kao ličnu prekretnicu?

- Upis na glumu, koja je postala način mog života. Ne znači da glumim u privatnom životu, već baš to - gluma mi je način života. Kad sam bio mlađi, nije mi bilo jasno šta to znači, ali sada kad se bavim njome, jasno mi je. Doneo sam odluku i stao iza nje. I danas biram da li ću prihvatiti ulogu koja će me povesti na neko novo mesto gde ću da radim.

Jeste li u potpunosti sazreli i da li je tome doprinelo očinstvo?

- Sigurno da jeste. Oduvek sam znao da želim da postanem otac i bio sam spreman da će se to desiti, a promenilo me jeste.

