STRAHUJU ZBOG MEMOARA PRINCA HARIJA! Svi se pitaju da li Elizabeta treba da se brine zbog njegovih REČI, a evo pravog ODGOVORA!

Princ Hari najavio je da u saradnji sa Džejarom Moeringerom, nagrađenim piscem, sprema svoje memoare, koji će izaći krajem godine, a u kojima će otkriti kakav je do sada bio njegov život i kako je postao to što je danas i čija će vrednost iznositi 20.000.000 dolara.

Životne lekcije koje su oblikovale Harijevu ličnost biće sastavni deo ovih memoara koje sa nestrpljenjem iščekuje ceo svet, a mnogi su do sada mislili kako će Hari u memoarima govoriti o porodičnim problemima, te kako će uništiti i ovako klimave sa Kraljicom i ostalim članovima kraljevske porodice, a posebno sa maćehom Kamilom, sa kojom se nikada nije slagao jer je pokušala da zauzme mesto njegove majke Dajane.

Ipak, blizak prijatelj Harijeve supruge, Megan Markl, otkrio je da to neće biti slučaj i da se Hari trudi da ni na jedan način ne ugrozi porodične odnose, već da samo želi da ispriča svoju priču onako kako je i bila.

- Hari se stvarno trudi da osigura da u njegovoj knjizi ne postoji materijal koji, na bilo koji način, može da se odnosi negativno prema kraljici ili njenoj vladavini. U toj knjizi zaista želi da proslavi njen život i svoj odnos s njom. Mislim da koliko god novinari želeli da ovo bude knjiga puna Harijevih optužbi na račun porodice i napad, to neće da se dogodi. Naravno, njegova priča je mnogo više od samo nekoliko godina njegovog života u ulozi vojvode. Mislim da će brojni da ostanu uskraćeni za bombastične detalje, ali to ne znači da njegovi memoari neće da budu zanimljivi- rekao je vojvotkinjin blizak prijatelj, Omid Skubi i dodao da memoari da budu zanimljiv prikaz njegovog života i da neće da budu prožeti nikakvom kontroverzom jer on nije takav čovek.

