TO ME NE ISTERESUJE! DANIJEL REDKLIF RAZOČARAO FANOVE HARIJA POTERA: Glumčeva odluka ih potpuno RASTUŽILA, a evo i zašto

- Ekipa iz "The Star Wars" vratila se ulozi nakon 30, 40 godina. Meni je prošlo tek 10 godina. To nije nešto što me interesuje sad, rekao je glumac Danijel Redklif kad je u pitanju ponovno igranje čuvenog Harija Potera.

- To nije odgovor koji ljudi žele da čuju, ali nedavno sam se vratio u prošlost (u decembru se ekipa sa seta Harija Potera okupila zbog 20. godišnjice, prim. aut) i uživao sam u tome, ali mislim da sam sad u situaciji da sam se "rešio" Potera i stvarno sam srećan s ovim što sad radim. Da ponovo glumim Harija, to bi bila velika promena u mom životu, rekao je Danijel Redklif za The New York Times.

foto: Print Screen YT

Time je rastužio milionske obožavatelje popularnog serijala filmova jer su se nadali da će Danijel u budućnosti opet snimiti film u kojem će glumiti Harija.

S 11 godina je glumio Potera, snimio je osam filmova, poslednji je izašao 2011. godine, ali Danijel ne planira da se vrati u tu ulogu. Sad je više zainteresovan za nove, čudnije uloge nego da se vraća u prošlost. Ipak, "nikad ne reci nikad", rekao je.

- Ekipa iz "The Star Wars" vratila se ulozi nakon 30, 40 godina. Meni je prošlo tek 10 godina. To stvarno nije nešto što me interesuje sad - dodao je.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:29 FANOVI VRIŠTE U TRANSU! DŽONI DEP STIGAO U PREDSEDNIŠTVO: Evo šta je na samom početku uradio slavni holivudski šmeker!