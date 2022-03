JEDNO JUTRO SAM SE PROBUDIO KRAJ NJE, A ONA JE BILA MRTVA: Bolna ispovest hrvatskog muzičara čija je supruga UMRLA od PREDOZIRANJA

Muzičar Goran Bare retko se pojavljuje u javnosti. Kako je sada ispričao, živi povučenim životom jer se posvađao s kolegama, a svi su mu prijatelji umrli, pa je ostao sam.

Svoje probleme s porocima ne poriče, a progovorio je i o svojoj supruzi Mirjani, koja je preminula 1995. godine od predoziranja heroinom.

- Žalim najviše za ženom. Ja sam tad doživeo nervni slom. Ja sam se probudio pored nje, ali ona nije spavala, nego je bila mrtva. To me tako skršilo, otvoriš oči i ne možeš da ustaneš iz kreveta. Ne zanima te ni dete, ni roditelji, ni ti, ni ništa na svetu, ništa. Najviše bi voleo da ne postojiš - rekao je Bare za Una TV.

foto: Prinstcreen

Nakon toga je bolovao od manične depresije jer se teško nosio s njenom smrću. U braku su bili dve godine, a dobili su i sina koji danas ima 27 godina i živi u Zadru. Nisu u stalnom kontaktu, a Bare se ne seća kad ga je poslednji put video.

- Kad je on bio jako mali, ja sam otišao. Neko je to dete morao da školuje. On je završio dva fakulteta. Baš se ne viđamo jer je on živeo s bakom i dedom. Moja žena je umrla kad je on imao godinu dana. Čujemo se. Čestitamo rođendane, Nove godine i Božiće - priznao je pjevač, koji danas žali što se toliko prepustio ovisnosti.

foto: Printcreen Youtube

- Ja sam bio džanki, teški, intravenozni. Ja sam se zadnji put "roknuo" na Porinu '99. Najviše mi ide na živce što sam se prepustio - priznao je muzičar.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:51 PAVLE DEJANIĆ, ROKER KOJI PEVA FOLK ZAPEVAO U JUTARNJEM PROGRAMU