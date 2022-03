BILA JE OMILJENI LIK U SERIJI, A IMALA JE NAJNIŽI HONORAR: Zbog popularnosti je razvila i POREMEĆAJ, nije ni odgledala sve epizode

Kultna serija "Prijatelji" jedna je od neprikosnovenih, a sigurno bi najveći broj ljudi upravo nju naveo kao omiljenu.

Glumci iz ove serije ostvarili su planetarnu popularnost, a svi se i dalje smeju šalama Rejčel, koju je glumila Dženifer Aniston, ali i Čendlera (Metju Peri)

Lisa Kudrou, koja je glumila Fibi, a koja je mnogima omiljeni lik, otkrila je nepoznate detalje sa snimanja "Prijatelja".

Zanimljivo je da je priznala da nije stigla da odgleda sve epizode serije.

- Kortni i ja smo na istom brodu, znate. I mi se ne sećamo koje su sve epizode bile. Ja čak nisam ni odgledala sve epizode - priča Lisa.

Ono što je mnoge iznenadilo, to je da je upravo ona imala najmanji honorar u seriji.

- Jedan od nas, ili dvoje, nisu bili zadovoljni, ali nije bila moja ideja. Pomislili su da bi trebalo to da odradimo. Ja sam najmanje zarađivala, tako da je to bilo u moju korist. Dobila sam poziv od Dejvida Švimera, koji mi je rekao "Slušaj, treba ovo da odradimo". Moguće da je bila ideja Kortni Koks. Mislim da jeste. Ona je rekla da jeste, ali da je pričala sa Švimerom koji je mene pozvao. Ja sam rekla "Okej, to zvuči stvarno super" - rekla je glumica.

Kako se nije uklapala u standarde Holivuda, jer je bila veća od svojih koleginica, Lisa nije volela da gleda svoje slike u magazinima i časopisima.

- Bila sam viša i veća. Pored njih sam se osećala kao planina - rekla je Lisa.

Kako je bila uporna u nameri da skine kilograme, dobila je i zdravstvene probleme. Zbog toga je često imala utisak da je debela, iako je uveliko bila smršala.

