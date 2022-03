BIZARNI GOVORI NA OSKARIMA POSLE KOJIH SU SE SVI ČUDILI: Ona rekla da je zaljubljena u brata, posle njegove priče svi su zanemeli!

Dok se čeka 94. dodela filmske nagrade Oskar, podsetimo se ranijih dobitnika koji se nisu baš pripremili za govor pred publikom.

Da li nisu očekivali nagradu ili je nešto drugo u pitanju, ali njihova obraćanja su ušla u anale Oskara kao veoma bizarni govori.

Među njima je i slavna glumica Anđelina Džoli. Kada je pre 21 godinu dobila Oskara za najbolju sporednu ulogu u drami Neprilagođena, tada je sa njom na dodeli bio njen brat Džejms sa kojim je veoma bliska. Anđelina je izazvala čuđenje kada je rekla da je istinski srećna zbog osvojenog Oskara i da je jako zaljubljena u svog brata.

foto: Profimedia

Sali Fild je 1985. godine osvojila je Oskara za najbolju glumicu u filmu Mesta u srcu . "Volite me, zaista me volite", tada je rekla jer je pet godina ranije osvojila Oskara u istoj kategoriji. Iako javnost smatra da je Sali jedna od glumica koje drže najgore govore, njoj je to bilo sve smešno pa je istu rečenicu ponovila i u jednoj reklami.

I Šon Pen je imao lošu šalu na dodeli Oskara. Kada je osvojio nagradu za glavnu ulogu u filmu Mistična reka, našalio se o nestalom iračkom naoružanju za masovno uništenje. Publika je samo zaćutala.

Metju Mekonahi je dobio Oskara 2014. godine za najboljeg glavnog glumca u filmu Poslovni klub Dalas. Na početku govora zahvalio je Bogu, a potom je pričao o heroju koji ga je inspirisao. Ispostavilo se da je pričao o sebi.

foto: Profimedia

Glumica En Hatavej je 2013. godine osvojila nagradu za najbolju sporednu ulogu u mjuziklu Jadnici. U svom govoru pričala je o gubitku kilograma i istakla kako se rasplakala dok je gledala mjuzikl. Tada je javnost optužila da je previše uvežbala govor i da ostavila utisak neiskrenosti.

Roberto Beninji je 1999. dobio Oskara za najboljeg glavnog glumca u filmu Život je lep, a po njegovom govoru moglo se zaključiti da ne zna dovoljno dobro engleski jezik. "Voleo bih biti Jupiter i sve oteti i ležati na nebeskom svodu vodeći ljubav sa svima", rekao je tada Roberto i začudio publiku.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

03:08 AMERIKANAC BI VOLEO DA JE SRBIN! Glumac se za vreme pandemije preselio u Beograd, HOĆE DA FILMOVIMA PROMENI SLIKU O NAŠEM NARODU