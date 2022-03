LEBRON DŽEJMS JE MAG NA PARKETU, ALI NIJE SJAJAN GLUMAC: Dodeljene Zlatne maline, a evo ko su NAJGORI GLUMCI (VIDEO)

U subotu 26. marta, neposredno pre dodele Oskara, podeljene su nagrade za najgora filmska ostvarenja, Zlatna malina. Naime, ova nagrada tradicionalno se dodeljuje pre prestižne filmske nagrade, a juče je obežena 42. dodela.

Zlatnu malinu za najgori film osvojio je film "Diana: The Musical", mjuzikl o životu pokojne britanske princeze Dajane. Osim najgoreg filma, "Diana" je dobila još nepoželjnih priznanja, u kategorijama scenarija, režije, glavne i sporedne glumice.

Film "Space Jam - A New Legacy", rimejk originalnog filma iz 1996. u kome glumi Majkl Džordan, dobio je tri statue Razi na dodeli Zlatne maline. Naime, u novom Spejs Džemu glavnu ulogu dobio je Lebron Džejms no, za razliku od košarkaškog terena, ovde nije uspeo da ponovi uspeh legendarnog Džordana. Lebron je proglašen najgorim glavnim glumcem, a odneo je i titulu za najgoru glumačku saradnju. Uz to, film je proglašen najgorim rimejkom u 2021. godini.

Na listi najgorih našao se i Džared Leto za ulogu sporednog glumca Pola Gučija u filmu "House of Gucci".

Ostale nominacije i "pobede":

Najgori film:

Diana: The Musical, Netflix version - "pobednik"

Infinte Karen

Space Jam: A New Legacy

The Woman in the Window

Najgori glumac:

Scott Eastwood, Dangerous Roe Hartrampf (kao princ Charles), Diana: The Musical

LeBron James, Space Jam: A New Legacy - "pobednik"

Ben Platt, Dear Evan Hansen

Mark Wahlberg, Infinite

Najgora glumica:

Amy Adams, The Woman in the Window

Jeanna de Waal, Diana: The Musical The Musical - "pobednik"

Megan Fox, Midnight in the Switchgrass

Taryn Manning, Karen Ruby Rose, Vanquish

Najgora sporedna glumica:

Amy Adams, Dear Evan Hansen

Sophie Cookson, Infinite Erin Davie (kao Camilla), Diana: The Musical

Judy Kaye (kao kraljica Elizabeth, ali i Barbara Cartland), Diana: The Musical - "pobednik"

Taryn Manning, Every Last One of Them

Najgori sporedni glumac:

Ben Affleck, The Last Duel

Nick Cannon, The Misfits

Mel Gibson, Dangerous Gareth

Keegan (kao James Hewitt), Diana: The Musical

Jared Leto, House of Gucci - "pobednik"

Najgora gluma Brusa Vilisa u filmovima iz 2021. godine:

Brus Vilis, American Siege

Brus Vilis, Apex

Brus Vilis, Cosmic Sin - "pobednik"

Brus Vilis, Deadlock

Brus Vilis, Fortress

Brus Vilis, Midnight in the Switchgrass

Brus Vilis, Out of Death

Brus Vilis, Survive the Game

Najgori glumački par:

Diana: The Musical svi

LeBron James i bilo koji animirani lik, Space Jam: A New Legacy - "pobednik"

Jared Leto i njegovo lice od lateksa, loša odeća i smešan naglasak, House of Gucci

Ben Platt i svi koji s njim glume, Dear Evan Hansen

Tom i Jerry, u Tom & Jerry

Najgori rimejk ili nastavak:

Karen (nenamerni rimejk Cruelle de Vil

Space Jam: A New Legacy - "pobednik"

Tom & Jerry Twist (rep rimejk Oliver Twista)

The Woman in the Window (pokradeno od 'Prozor u dvorište')

Najgori reditelj:

Christopher Ashley, Diana: The Musical - "pobednik"

Stephen Chbosky, Dear Evan Hansen

'Coke' Daniels, Karen

Renny Harlin, The Misfits

Joe Wright, The Woman in the Window

Najgori scenario:

Diana: The Musical - "pobednik"

Karen The Misfits

Twist

The Woman in the Window

Zlatna malina iskupljenja:

Vil Smit, King Richard - pobednik

Džejmi Dornan, Belfast

Nikolas Kejdž, Pig

