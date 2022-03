UOČI DODELE OSKARA HOLIVUDSKE DIVE POTRČALE KOD PLASTIČARA: Ubrizgavaju BOTOKS u OVAJ deo tela! Nikad ne biste pogodili u koji!

Uoči ovogodišnje ceremonije dodele Oskara, brojne zvezde s tzv. A-liste pohitale su do svojih plastičnih hirurga kako bi uklonili svoje male "nesavršenosti" i izgledale tačno kako žele pomoću raznih tretmana, a strani mediji prenose da je porasla potražnja za ubrizgavanjem botoksa na prilično neuobičajenom delu tela.

Čini se da su glumice poprilično zabrinute kako će šetati i hoće li dugo moći da izdrže u visokim potpeticama na crvenom tepihu, pogotovo jer u poslednje dve godine zbog manjka javnih događaja nisu imale prilike da ih često nose, pa su se dosetile jednog rešenja.

foto: Profimedia

Naime, u pomoć su im priskočili najbolji plastični hirurzi Los Anđelesa koji im u stopala ubrizgavaju botoks kako bi im šetnja crvenim tepihom bila što udobnija i lakša.

"Te dame ne idu u pozorište da sede. Ovo je ekvivalent trosatnoj šetnji celim gradskim blokom, zaustavljanju i stajanju radi intervjua, a sve to na tankom crvenon tepihu u tvrdim cipelama. Ublažavajuće injekcije filera za stopala mogu ublažiti tu bol", izjavila je doktorka Ava Šamban za Daily Mail, čije su klijentkinje inače Kim Kardašijan i Nikol Kidman.

Injekcije uključuju filer za stopalo i botoks za ublažavanje boli i preteranog znojenja.

foto: Profimedia

"Svi koje poznajem to rade. Kao i svaka druga žena na svetu, držala sam korak s botoksom i filerima u licu. Zapravo, pojačala sam tretmane nakon pandemije jer su me svi ti pozivi na Zoom-u naterali da shvatim koliko mi lice loše izgleda, a onda smo bili srećni što možemo da nosimo maske za lice kako bismo u početku prikrili ta mala poboljšanja. Počela je sezona dodele nagrada i prvi put sam nakon nekoliko godina morala da obujem štikle. Poslednje dve godine nosila sam samo japanke i ugg-sice. Uspela sam da izdržim na nekoliko događaja, ali sam bila u agoniji, užasno me je bolelo. Dakle, da, pitala sam svog plastičnog hirurga šta može da uradi po tom pitanju, a odgovor su bili fileri i botkos. Odlično je - izjavila je jedna od holivudskih zvezda koja je želela da ostane anonimna po tom pitanju.

Doktorka Šamban kaže da se cena tretmana kreće između 1500 i 2500 funti, zavisno od toga koliko se i šta ubrizgava.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

Bonus video:

01:40 DR KRISTINA ŠOKIRALA: BOTOKS JE LEK, ON DOLAZI IZ PRIRODE! Savetuje da se daje i maloj deci