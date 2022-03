UŽIVO DODELA OSKARA: Vil Smit najbolji glumac za ulogu u KRALJU RIČARDU, zaplakao se i izvinio, aplaudirala mu cela DVORANA

Trio iz "Petparačkih priča", Uma Turman, Džon Travolta i Semjuel L. Džekson su najavili nominovane za najbolju mušk ulogu. Garfildu i Kamberbaču je ovo druga nominacija, a Vilu Smitu četvrta. Denzel Vošington već ima 2 zlatne statue.

Vil Smit je pobedio za ulogu oca sestara Vilijams u ostvarenju "Kralj Ričard".

- Plačem jer sam uspeo da osvetlim put nogim ljudima, ne plačem jer sam dobio nagradu... Umetnost imitira život... Život mi je komplikovan trenutno, ali hvala mojoj majci... Hvala vam na ovoj časti i hvala u ime cele porodice Vilijams, hvala - rekao je uplakani Vil Smit.

Najbolji glumac:

Havijer Bardem ("Biti Rikardos")

Benedikt Kamberbač ("Pasje šape")

Endrju Garfild ("Tick, Tick ... Boom")

Vil Smit ("Kralj Ričard")

Denzel Vošington ("Tragedija Magbeta")

The Oscar for Best Actor in a Leading Role goes to... #Oscars pic.twitter.com/yEH5RLzxh2 — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Inače, pojavio se i necenzurisani simak onoga što su kris Rok i Vil Smit pričali jedan drugom kada je došlo do napada na sceni.

VIA JAPANESE TELEVISION: The uncensored exchange between Will Smith and Chris Rock pic.twitter.com/j0Z184ZyXa — Timothy Burke (@bubbaprog) March 28, 2022

Kevin Kostner najavljuje nominovane za najbolju režiju i to je jedna od kategorija koja se željno isčekuje. Džejn Kempion je dobila Oskara za najbolju režiju za film "Pasje šape".

The Oscar for Best Directing goes to... #Oscars pic.twitter.com/sDJjv6DYOf — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Najbolji reditelj:

Pol Tomas Anderson ("Pica od sladića")

Kenet Brana ("Belfast")

Džejn Kempion ("Pasje šape")

Rjusuke Hanaguči ("Povezi me")

Stiven Spilberg ("Priča sa zapadne strane")

Oskar za najbolju orginalnu pesmu je pripao Bili Ajliš i njenom bratu Fineasu za film "No time to die" (Nema vremena za umiranje). Ovo je prvi Oskar i prva nominacija za mlade umetnike.

Treći put zaredom Oskar u ovoj kategoriji odlazi muzici iz serijala filmova o Džejmsu Bondu.

- O moje Bože. Ovo je neverovatno. Mogla bih da vrištim. Hvala svima - rekla je mlada pevačica.

Najbolja originalna pesma:

Be Alive (King Richard)

Dos Oruguitas (Encanto)

Down to Joy (Belfast)

No Time to Die (No Time to Die) - pobednik

Somehow You Do (Four Good Days)

The Oscar for Best Original Song goes to... #Oscars pic.twitter.com/GviJzb3XZo — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Pre glavnih nagrada iz Akademije su se prisetili svih ljudi iz sveta filma koji su nas napustili prošle godine, a među njima je i režiser srpskog porekla Piter Bogdanović.

Teško da će dobitnici glavnih nagrada biti glavna priča večeri nakon nasilnog udarca Vila Smita.

Kako se ove godine navršava tačno pola veka od prikazivanja prvog dela kultnog filma Kum, reper Pi Didi je najavio segment posvećen upravo ovom ostvarenju.

Na sceni su se pojavili Kopola, De Niro i Al Paćino, a Kopola se na ivici suza zahvalio Mariju Puzu i prijateljima na podršci.

Here's the moment Chris Rock made a "G.I. Jane 2" joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, "Leave my wife’s name out of your f--king mouth." #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL — Variety (@Variety) March 28, 2022

Komičar Kris Rok se obratio publici svojim dobro poznatim humorom koji nikog nije ostavio ravnodušnim, a pohvalio je Denzela Vošingtona i Vila Smita.

- Vil Smit mi je upravo lupio šamar - rekao je Kris jer se našalio zbog Vilove žene, Džejde Pinket Smit, a Vil mu je rekao i da ne pominje njegovu ženu. Nije sigurno da li je ceo sukob izrežiran ili ne.

On je najavljivao nominovane za najbolji dokumentarac. Pobednik je "Leto soula", a nagradu je primio čuveni bubnjar benda Ruts, Kvestlav.

The Oscar for Best Documentary Feature goes to... #Oscars pic.twitter.com/1BkuPDGHye — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Najbolji dokumentarac:

Ascension

Attica

Flee

Leto soula (Summer of Soul) - pobednik

Writing With Fire

The Oscar for Best Film Editing goes to... #Oscars pic.twitter.com/FE5XZdd3rV — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Oskar za najbolju montažu ide Džou Vokeru i filmu "Dina".

Najbolja montaža:

Ne gledaj gore (Don’t Look Up)

Dina (Dune) - pobednik

Kralj Ričard (King Richard)

Pasje šape (The Power of the Dog)

tick, tick… BOOM!

Bili Ajliš i njen brat Fineas su izveli pesmu iz novog filma o Džejmsu Bondu, "Nema vremena za umiranje".

Rami Malek introduces Billie Eilish and FINNEAS to perform "No Time To Die" at the #Oscars. https://t.co/YILAwH0cbk pic.twitter.com/1EIoknkWhK — Variety (@Variety) March 28, 2022

Hans Zimer dobio Oskara za najbolju orginalnu muziku, a u pitanju je film "Dina". On nije mogao da prisustvuje dodeli.

The Oscar for Best Original Score goes to... #Oscars pic.twitter.com/GIB0NrUtJX — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Najbolja muzika:

Belfast

Dina (Dune) - Hans Zimer

No Time to Die

The Power of the Dog

West Side Story

Nagrada za najbolji orginalni scenario je završio u rukama Keneta Brane za film "Belfast", a film "CODA" je osvojio Oskara za najbolji adaptirani scenario.

The Oscar for Best Adapted Screenplay goes to... #Oscars pic.twitter.com/WzjHDtDuPR — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

To je drugi Oskar za film "Coda".

The Oscar for Best Original Screenplay goes to... #Oscars pic.twitter.com/JNBSUf4uW5 — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Nagrada za najbolji kostim je dobila Kruela, odnosno Zlica kako je kod nas prevedeno ime ovog filma. Kostimografkinja se zahvalila svom timu i mislila je da neće imati vremena da uradi sve na vreme i htela je da odustane, ali joj je drago što nije, zahvalila se Emi Tomson i mnogo joj je drago što je glumica bila oduševljena kostimima.

- Bilo je sjajno raditi na ovom filmu - rekla je Dženi Bivan koja je već dobila 2 Oskara za svoje kostime, za "Pobesnelog Maksa" i "Sobu sa pogledom".

The Oscar for Best Costume Design goes to... #Oscars pic.twitter.com/ZHHgjvAxi3 — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Najbolji kostim:

Zlica (Cruella) - pobednik

Sirano (Cyrano)

Dine (Dune)

Aleja noćnih mora (Nightmare Alley)

Priča sa zapadne strane (West Side Story)

Najboljim kratkim igranim filmom je proglašen "The long goodbye" (Dugi oproštaj)

- Nema nas i njih, tu smo samo mi, a ova nagrada je za svakog ko se oseća zaglavaljeno i kao da nigde ne pripada, ova nagrada je za vas - rekao je jedan od članova tima i pozvao na mir, a čiji je govor takođe snimljen neposredno pre dodele da bi se skratilo vreme emitovanja.

Minut ćutanja za žrtve u Ukrajini.

The #Oscars hold a moment of silence for the people of Ukraine. https://t.co/YILAwH0cbk pic.twitter.com/wYAfd0HE6z — Variety (@Variety) March 28, 2022

Japanski film "Povezi me" je proglašen najboljim stranim filmom. Inače, to je 5 oskar od 14 nominacija za Japan. Režiser Rjusuke Hanaguči se zahvalio svima, celom timu, a deo govora je bio i na japanskom jeziku.

The Oscar for Best International Feature Film goes to... #Oscars pic.twitter.com/obGccrLuIA — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Najbolji strani film:

Povezi me (Drive My Car) - pobednik

Flee

The Hand of God Lunana: A Yak in the Classroom

The Worst Person in the World

Zlatna statua ide u ruke Troja Kotsura za kategoriju najbolja muška sporedna uloga, a u pitanju je film "CODA". On je inače prvi gluvonemi glumac koji je dobio nagradu u ovoj kategoriji, a drugi nominovani. Pored njega, gluvonema glumica Marli Matlin je Oskara osvojila 1987. godine za najbolju glumicu.

On se na jeziku gluvonemih obratio svima i održao emotivni govor, a zahvalio se ćerki i ženi, kao i celom timu.

- Ovo je naš trenutak, ovo je za gluvonemu zajednicu CODA, volim vas -

The Oscar for Best Actor in a Supporting Role goes to... #Oscars pic.twitter.com/k8WdJD2QzS — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Najbolji sporedni glumac:

Kjeran Hinds ("Belfast")

Troj Kotsur ("CODA") - pobednik

Džesi Plemons ("Pasje šape")

Dž. K. Simons ("Biti Rikardos")

Kodi Smit Mekfi ("Pasje šape")

Najbolji kratki animirani film je "The windshield wiper", a on je takođe jedan od kategorija koje se ne pojavljuju u prenosu uživo već su njihovi govori snimljeni neposredno pre početka glavne ceremonije.

Oskara za najbolji animirani film je dobio "Enkanto" (Encanto). Ekipa filma se zahvalila svima, posebno porodicama, kao i zemlji Kolumbiji. Veoma su ponosni na ovaj uspeh.

The Oscar for Best Animated Feature goes to... #Oscars pic.twitter.com/8k8sJTtT37 — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Najbolji animirani film:

Encanto - pobednik

Flee Luca

The Mitchells Vs the Machines

Raya and the Last Dragon

Inače, Arijana Debose (31) koja je osvojila Oskara za najbolju sporednu žensku ulogu za Anitu iz "Priče sa zapadne strane", je 60 godina kasnije ponovila uspeh Rite Moreno koja je dobila istu nagradu, u istoj kategoriji

rita moreno and ariana debose. two academy award winners for anita in west side story. both their first nominations and wins. 60 years a part #Oscars pic.twitter.com/7If7BltCag — Nora Dominick (@noradominick) March 28, 2022

Film Dina ima već 6 Oskara.

SIX #Oscars for #Dune: Cinematography, Film Editing, Original Score, Production Design, Sound, and now Visual Effects! — David Daniel @🏠 (@CNNLADavid) March 28, 2022

Poslednji je osvojio za specijalne efekte.

The Oscar for Best Visual Effects goes to... #Oscars pic.twitter.com/OGdWD84jcr — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Vesli Snajps, Rozi Parker i Vudi Harelson su se podsetili filma koji je snimljen pre tačno 30 godina "Belci ne umeju da skaču" i dodeli nagradu za najbolju kinematografiju, a nagrada je otišla u ruke Grega Frejzera za "Dinu".

The Oscar for Best Cinematography goes to... #Oscars pic.twitter.com/CtNKYHlLnb — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Džejson Momoa i Džoš Brolin su na sceni, a Redžina ih opipava da vidi jesu li oni dobro, što prisutne tera na smeh. Oni su najavili kategoriju za najbolji zvuk koja je jedna od 8 izbačenih kategorija sa prenosa uživo.

The Oscar for Best Sound goes to... #Oscars pic.twitter.com/0ACNaBsIgl — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Potez da se neke kategorije ne uvrste u prenos uživo naljutio je brojne filmadžije. Posebno je odluku kritikovao Steven Spilberg, koji je poručio da Oskari ne bi trebalo da budu iznad filmskih radnika.

Film Dina je dobilo priznanje za najbolji zvuk.

Redžina Hol se šalji sa glumcima oko testova za Kovid, prozvala je nekoliko glumaca i rekla da će ih testirati , kao i da će uzorak uzeti svojim jezikom, što je celu dvoranu nateralo u smeh. Prozvala je Bredlija Kupera, Havijera Bardema i još neke glumce.

Prošlogodišnji dobitnici Oskara glumac Danijel Kalua i pevačica HER najavljuju kategoriju za najbolju sporednu žensku ulogu kao i nominovane glumice.

Najbolja sporedna glumica:

Džesi Bakli ("Mračna kći")

Arijana Debose ("Priča sa zapadne strane") - pobednica

Džudi Denč ("Belfast")

Kirsten Danst ("Pasje šape")

Onžanu Elis ("Kralj Ričard")

Glumica se zahvalila svojoj porodici, posebno majci, rekla je da kvir osoba i Afro-Latina, ali da je uspela da nađe svoj put.

- Hvala Stevenu Spielbergu, sad si zapeo sa mnom - našalila se, a zatim dodala:

- Postoji mesto za sve nas - rekla je Arijana na kraju obraćanja i zahvalila se Akademiji.

The Oscar for Best Actress in a Supporting Role goes to... #Oscars pic.twitter.com/uFBNyTThG0 — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Na sceni su se pojavile voditeljke ovogodišnje ceremonije, a najavio ih je Di Džej Kalid. Ejmi Šumer, Vanda Sajks i Redžina Hol zagrevaju publiku svojim šalama. Takođe su podsetile i da je Semjuel L.Džekson dobio Oskara za životno delo.

Publici su se obratile sestre Vilijams, čuvene teniserke i najavile nastup Bijonse.

Počela je 94. po redu dodela najprestižnije nagrade za sedmu umetnost u Los Anđelesu, u čuvenom Dolbi teatru.

Ako je verovati kladionicama, situacija će večeras ovakva: Nagradu za najbolji film bi otišao u ruke filmu "CODA" ili "Pasje šape" (Power of the dog). U kategoriji najboljeg glumca bilo bi pravo čudo da ne slavi Vil Smit, dok je kod žena situacija puno napetija... Glavni favorit je Džesika Čestejn, ali u stopu je prati Nikol Kidman, kojoj za vratom dišu Kristen Stjuart i Olivija Kolman. Sve glumice imaju podjenake šanse za pobedu. Ali zato bi jedna druga dama, Džejn Kempion, trebalo relativno lako da pobedi u kategoriji "Najbolja režija". Nekakve, skoro minimalne šanse za pobedu imaju Stiven Spilberg i Kenet Brana, ako je verovati kladionicama...

Ovogodišnju trku za nagradu Oskar vodiće Ejmi Šumer, Vanda Sajks i Redžina Hol, a to je prvi put u istoriji dodele da tri dame vode ceremoniju. Nakon tri godine bez domaćina programa, dodele će ovog puta biti podeljene na tri dela, od kojih će svaki voditi po jedna glumica, a prenosiće se uživo na ABC mreži.

Brojne zvezde će im pomoći i uručivati nagrade dobitinicima. Za sada se zna da će Lejdi Gaga, Kevin Kostner, Zoi Kravic, Kris Rok, Rouzi Perez, Ju-Džung JUn, Rut E. Karter, Entoni Hopkins, Lili Džejms, Džon Legvizamo, Simu Liu, Rami Malek, Uma Turman, Danijel Kaluja, Mila Kunis, Lupita Njongo, Naomi Skot, Vesli Snajps, Džon Travolta, Hali Beri, Šon "Didi" Kombs, Džejmi Li Kertis, Vudi Harelson, Semjuel L. Džekson, Šon Mendez, Tajler Peri, Trejsi Elis Ros, Džejson Momoa, Džoš Brolin, Stefani Beatriz, DJ Kalid, H.E.R, Tifani Hediš, Toni Hok, Keli Slejter, Šon Vajt, Eliot Pejdž, Bil Bari i Rejčel Zegler upotpuniti ceremoniju dodele prestižnih nagrada.

Favorit je film "Pasje šape" (Power of the dog) novozelandske rediteljke Džejn Kempion, sa 12 nominacija. Slede "Dine" (Dune) sa 10 nominacija, po sedam nominacija imaju “Belfast” i "Priče sa zapadne strane" (West Side Story), a po imaju "Ne gledaj gore" (Don’t Look Up), "Povezi me" (Drive My Car) i "Aleja noćnih mora" (Nightmare Alley).

Inače, Oskari se dodeljuju u 24 kategorije, među kojima za najbolji film, režiju, glavnog glumca i glavnu glumicu, najbolju sporednu mušku i žensku ulogu, najbolji originalni scenario, najbolji adaptirani scenario, najbolji strani, dokumentarni i animirani film, kao i za najbolju muziku i specijalne efekte.

Za glavnu nagradu takmiči se deset filmova: "Belfast", "CODA", "Ne gledaj gore", "Povezi me", "Dina", "Kralj Ričard", "Pica od sladića", "Aleja noćnih mora", "Pasje šape" i "Priča sa zapadne strane".

Najbolja glumica:

Džesika Čestejn ("Oči Tami Fej")Olivija Kolman ("Mračna kći") Penelope Kruz ("Paralelne majke") Nikol Kidman ("Biti Rikardos") Kristin Stjuart ("Spenser")

Najbolja fotografija:

Belfast Dune Nightmare Alley The Power of the Dog The Tragedy of Macbeth West Side Story Licorice Pizza King Richard Drive My Car Don't Look Up Coda

VFX:

Dune - pobednik

Free Guy

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

No Time to Die

Spider-Man: No Way Home

Najbolji kratki dokumentarni film:

Audible Lead Me Home

The Queen of Basketball - pobednik

Three Songs for Benazir When We Were Bullies

Najbolji animirani kratki film:

Affairs of the Art

Bestia Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper - pobednik

