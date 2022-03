I DŽEJMS BOND POSTAJE RIJALITI! Trka oko sveta na lokacijama iz njegovih filmova takmičarima donosi NEVIĐENU NAGRADU!

Svet agenta 007 stiže na striming platforme brže nego što smo očekivali! Amazon prajm video dobio je zeleno svetlo da pokrene prvu rijaliti seriju o ikoničnom britanskom agentu, a traženje učesnika je u toku!

Serija će se zvati "Putem 007 do miliona" ("007's Road to a Million") i biće to trka oko sveta u Bondovom stilu. Serija će imati osam epizoda, a producenti su britanski 72 films i stari Bondovi čuvari Barbara Brokoli i Majkl G. Vilson. Pridružiće im se i MGM televizija. Ideja se u Amazonu krčkala četiri godine, i konačno je prošle nedelje trgovinski gigant finiširao ugovor sa MGM vredan 8,5 milijardi dolara. Tako piše američki nedeljnik Verajeti iz svojih izvora. Producenti veruju da je Džejms Bond franšiza snažna pokretačka snaga novog projekta.

Produkcija kreće tokom ove godine, a Prajm video će seriju prikazati u više od 240 zemalja! Trenutno se radi kasting i učesnici su pozvani da se prijave. Oživljavanje Bonda na novim digitalnim platformama i u novom formatu dolazi nakon što je glumac Danijel Krejg objavio da je "No Time to Die" kraj njegovog "bondizma". Sada Brokoli i Vilson traže novog glumca da se nastavi saga o slavnom agentu, ali u današnjem promenjenom svetu. Serija je upravo način da se fenomenalno prebrodi ovaj period traženja glumca, a svakog dana ispliva neko ime, od Roberta Patinsona, Henrija Kavila, do Dvejna Džonsona.

Kako će izgledati budući Bond-rijaliti? Takmičari će imati globalnu avanturu kako bi osvojili nagradu od milion funti. U svakom timu biće dvoje takmičara koji će ići stazama istorijskih lokacija gde su snimani filmovi o Bondu. Na tim mestima će ih čekati pitanja na koja će morati tačno da odgovore ukoliko žele da nastave takmičenje. Treba da savladaju i mnoge fizičke prepreke, tako da se serija zasniva na fizičkoj izdržljivosti i inteligenciji učesnika. Bondovski!

