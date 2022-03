SVINGERAJ, JAVNE PREVARE I OSTALI SKANDALI: Ko je Džejda Pinket, zbog koje je Vil Smit OŠAMARIO Krisa Roka na dodeli Oskara

Sinoćnu dodelu Oskara, osim neverovatnih filmova i fantastičnih glumaca, obeležio je skandal, za koji su zaslužni ni manje ni više nego legendarni glumac Vil Smit i komičar Kris Rok.

Naime, komičar je hteo da se našali sa Smitovom ženom, Džejdom, rekavši da izgleda kao Demi Mur u filmu "G.I. Jane", što je uvredilo i glumca i njegovu suprugu, koja se bori sa velikim autoimunim poremećajem, alopecijom, zbog čega i izgleda tako.

00:45 SKANDAL NA DODELI OSKARA: Vil Smit zavalio šamarčinu Krisu Roku

Smit je stao u zaštitu svoje supruge rečima:

- Ne uzimaj ime moje žene u svoja je*ena usta.

Međutim, čini se da mu to nije bilo dovoljno, jer komičarev komentar zaista nije bio na mestu, te je ubrzo ustao i udario komičara.

Ovakvo ponašanje popularnog glumca niko nije očekivao, posebno s obzirom na njegov u najmanju ruku nesvakidašnji odnos sa suprugom, o kome godinama ne prestaje da se šuška. Ipak, Vil je ovim pokazao da svoju suprugu voli više od svega i da je spreman da uradi sve samo da bi je zaštitio, čak i ako to podrazumeva skandal na događaju koji prati ceo svet.

Džejda nije jedina žena zbog koje je Smit bio spreman da uradi sve. On je pre nekoliko godina priznao da je u detinjstvu video oca kako toliko snažno udara njegovu majku, da je Kerolin pala i počela da pljuje krv:

- Kada sam imao devet godina, video sam kako otac udara majku toliko jako da se srušila na pod. Pljuvala je krv. Taj trenutak koji se dogodio u spavaćoj sobi odredio je moju budućnost. Jedne noći sam ga vozio u kolicima od spavaće sobe prema kupatilu. Prošli smo pored vrha stepeništa i osetio sam potrebu da ga gurnem. Kao dete sam uvek sebi govorio da ću osvetiti majku i ubiti ga kada budem dovoljno velik i jak i prestanem da budem kukavica.

Problematičnan odnos njegovih roditelja rezultirao je i problemima u braku poznatog glumca, a o njihovom prljavom vešu ne prestaje da se priča, te su do sada Vil i Džejda javno bili optuženi za svingeraj, a zatim i za konzumiranje psihoaktivnih supstanci zbog problema u braku, za homoseksualne akcije i brojna druga neuobičajena ponašanja.

Posebnu pažnju javnosti privukla je činjenica da je Džejda javno priznala da je Vila varala sa dvadesetsedmogodišnjim reperom Augustom Alsinom.

August je u šou "The Breakfast Klub" priznao da je od Vila dobio blagoslov da bude u vezi sa negovom ženom, te da joj se onda potpuno posvetio i da ju je iskreno voleo:

- Verujte mi, ne želim da stvaram probleme. Ne volim dramu, upravo suprotno. Takođe ne mislim da je ljudima važno da znaju šta radim, s kime spavam, s kime izlazim, ali u ovom slučaju sve je drugačije. Izgubio sam novac, prijateljstva, i zato sam odlučio da kažem svoju istinu. Zapravo sam seo s Vilom i razgovarao o njihovom braku koji je postao zapravo životno partnerstvo. I dao mi je svoj blagoslov. Potpuno sam se predao vezi sa Džejdom kroz nekoliko godina svog života, zaista jesam, i osećam duboku i jaku ljubav prema njoj. Posvetio sam se tome, u potpunosti joj dao sebe. Mogu sada da umrem i umro bih sa činjenicom da sam nekome dao sebe zaista.

Poznati par prvo je demantovao ove navode, da bi onda iskreno priznali da su u tom periodu imali probleme u braku, zbog kojih su hteli i da se razvedu.

- Bio sam završio s tobom. Hteli smo da se razvedemo. Razmišljao sam kako da usrećimo jedno drugo, mogli smo da budemo gotovi. Nisam bio siguran da ću ikada više razgovarati s tobom. To je čudo, neke stvari kroz koje moraš da prođeš - rekao je Vil tada u emisiji „Red Table Talk“, koju inače vodi njegova supruga, na šta mu je ona odgovorila:

- Kako je vreme odmicalo, upala sam u neku zbrku. August je verovatno pokušao da komunicira, i videla sam da želi da dobije dopuštenje da se nešto dogodi jer smo se mi bili razdvojili i nismo živeli zajedno.

Problemi u braku ovog para, koji se venčao još davne 1997. godine, rezultirali su navodno i korišćenjem psihoaktivnih supstanci, a Vil je priznao da je zbog problema sa Džejdom koristio napitak „Ajahuasca“, piće koje sadrži moćnu psihoaktivnu supstancu dimetiltriptamin ili DMT.

Brojne druge afere pratile su suprugu popularnog glumca, a ni Vil njoj nije ostao dužan, te su za vreme ovog dugogogdišnjeg braka Smita povezivali sa brojnim koleginicama, a između ostalih na listi se našla i Margot Robi, s kojom je glumio u filmovima “Focus” i “Suicide Squad”.

Iako je par u otvorenom braku i u nekoliko navrata su priznali da je to njihov način da sačuvaju svoju slobodu u posvećenoj monogamnoj vezi, Smit je priznao da je od kada je upoznao Džejdu bio ljubomoran na njenog druga iz detinjstva, repera Tupaka.

- Iako nikad nisu bili intimni, njihova međusobna ljubav bila je legendarna. Na početku naše veze, njihova povezanost mi je bila mučenje. On je bio Pak, a ja sam bio - ja - pisao je Smit u svojim memoraima, pa je dodao:

- Imao je tu neustrašivu strast koja je očaravala, militantnu moralnost i spremnost da se izbori ili umre za ono u što je verovao. Pak je bio kao moj stariji brat Hari – budio je percepciju kukavice koju sam imao u sebi. Mrzeo sam što u svetu nisam ono što je on i to je kod mene izazivalo bes i ljubomoru. Želeo sam da Džejda tako doživljava mene. No, kada smo Džejda i ja ušli u ozbiljnu vezu, a potrebe te veze je učinile manje dostupnom Paku, moj nezreli um to je doživeo kao pobedu. Džejda je bila uzor, vrhunac i kraljica nad kraljicama. Ako je izabrala mene, a ne Tupaka, nema šanse da sam kukavica. Retko sam se osećao toliko validirano. Bio sam s Tupakom u istoj prostoriji više puta, ali nikada nismo razgovarali. Način na koji ga je Džejda volela rezultirao je time da jednostavno nismo mogli da budemo prijatelji. Bio sam nezreo.

Problematični odnosi u braku odrazili su se i na njihovu decu, 23-godišnjeg sina Džejdana i 20-godišnju ćerku Vilou, koja je još sa 19 godina postala glavna tema u svetu holivudske dece, kada je priznala da je biseksualna:

- Volim podjednako muškarce i žene, tako da definitivno želim jednog muškarca i jednu ženu. Osećam da mogu da budem verna i jednom i drugom. Nisam osoba koja non-stop želi seksualna iskustva. Veoma sam koncentrisana na emotivnu vezu i kada bih pronašla dve osobe različitog pola sa kojom bih se povezala i imala romantičan i seksualni odnos, smatram da ne bih morala da tražim bilo šta drugo.

Takođe, Vilou je sve šokirala svojim stavovima o monogamnosti:

- Nema slobode, sve je zasnovano na strahu.

Džejda je tada stala u odbranu svoje ćerke, te je i sama napala ideju braka kao institucije koja je posvećena ljubavi dvema osobama zauvek:

- Većina ljudi praktikuje monogamiju jer oseća da nemaju drugog izbora. Svi znamo da se većina ljudi ovde bavi neetičnom nemonogamijom na bilo koji način. Vežbanje monogamije mora da bude vaš izbor, baš kao i vežbanje poligamije. To ne može biti, jer su mi rekli da bi trebalo to da učiniti na ovaj način. To je, draga moja, duboko zastarelo i više ne deluje.

Uprkos Džejdinim stavovima o braku, preljubama u kojima su učestvovali i Vil i njegova suprugama, optužbama za svingeraj, kao i problematičnim poleđinama o kojima je bilo reči u tekstu, Smit i Džejda imaju stabilan brak koji traje već punih 25 godina, a za koji je, iako je u njemu bilo kriza i sukoba, Vil smatrao da je zaslužio javnu odbranu, čak i ako to nije najpametnija stvar koju neko može da uradi.

