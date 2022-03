TO JE NAJLEPŠA STVAR KOJU SAM IKADA VIDELA: Ona je jedina stala na stranu Vila Smita nakon što je OŠAMARIO komičara!

Komičarka Tifani Hediš jedina je koja ne sumnju da je Vil Smit dobro postupio kada je ošamario Krisa Roka na dodeli Oskara.

Uprkos tome što su mnoge holivudske zvezde sa negodovanjem reagovale na ovaj skandal, Hediš je sve ovo nazvala "najlepšom stvari koju sam ikada videla".

- Kada sam videla crnca koji se založio za svoju ženu. To mi je mnogo značilo... I možda se svetu neće svideti, ali za mene je to bila najlepša stvar koju sam ikada videola jer me je nateralo da verujem da još uvek postoje muškarci koji vole i brinu o svojim ženama…Zaštitio je svoju ženu - rekla je Hediš o Vila Smitu, piše "Daily Mail".

Podsetimo, do skandala je došlo kada se Kris Rok našalio na račun Džejde Pinket Smit, koja se bori protiv alopecije, autoimunim stanjem koje uzrokuje gubitak kose, od 2018. godine.

foto: Printscreen YT

- Hej Džejda, jedva čekam film "Dži Aj Džejn 2" - rekao je Kris Rok, aludirajući na njenu obrijanu glavu, kakvu je i Demi Mur imala u ovom filmu iz 1997. godine.

Džejda je prevrnula očima, vidno iznervirana, a Smit ustao i ošamario Krisa Roka. Iako je u prvi mah sve delovalo kao šala, da je reč o stvarnom sukobu bilo je jasno kada se Smit vratio na mesto i psujući poručio Roku da njegovu ženu ne uzima u usta.

- Ne uzimaj moju ženu u svoja je**na usta - vikao je Vil Smit na njega.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:48 SKANDAL U KONTRA ŠOUU! ZORANNAH LUPILA ŠAMAR GASTOZU: Blogerka iznervirana, on joj poručio: To me LOŽI! (VIDEO)