ŠAMARANJE NIJE NAJVEĆI SKANDAL: Golotinja, incestoidni poljubac i odbijanje! Skandali prate OSKARE već 94 godine, a ovo su NAJVEĆI

Sinoćna, 94. dodela nagrada "Oskar" ostaće zapamćena po skandalu koji je napravio popularni glumac Vil Smit kada je lupio šamar Krisu Roku jer se našalio na račun njegove žene, Džejde Pinklot Smit.

foto: Youtube Printscreen

Ipak, daleko od toga da je ovo jedini skandal koji je obeležio ovaj p'restižan događaj. Od kada postoji dodela Oskara glumci i glumice na crvenom tepihu prave iznenađujuće poteze, što od sreće, što od šoka, što su odneli pobedu u nekoj kategoriji, a evo nekih od najupečatljivijih, koji se sasvim sigurno nikada neće zaboraviti.

2000. godine Anđelina Džoli ljubi brata

Skandalozni Vil Smit gotovo da ne može da se poredi sa prelepom Anđelinom Džoli koja je 2000. godine strastveno poljubila svog brata Džejmsa Hevena. Tom prilikom je održala i neverovatan govor koji potpuno šokirao javnost. Naime, glumica je tada izjavila da je potpuno zaljubljena u svog brata.

Njih dvoje su kasnije objašnjavali da u ovom događaju nema ničeg neuobičajnog, te se Anđelina čak i naljutila što ljudi ne razumeju koliko je taj poljubac bio nevin:

- Pre svega, mi smo najbolji prijatelji. Nije to bio neki čudni poljubac jezikom, to je bio samo nevini i čisti poljubac i nije mi jasno kako ljudi to mogu da pretvore u ovakav cirkus.

Ni njen brat tada nije ostao nedorečen:

- Nisam poljubio francuskim poljupcem Andži, bilo je to nešto jednostavno i predivno. Ona je trebalo da ode da snima film u Meksiku sa Antoniom Banderasom. Ja sam joj čestitao na Oskaru i kratko je poljubio, to je onda odjednom postala velika stvar.

1974. godine Robert Opel potpuno go istrčao na scenu

Godine 1974. američki fotograf i aktivista za prava homoseksualaca Robert Opel šokirao je svet potpuno nag uletevši na binu Oskara.

Umetnik se navodno ušunjao iza scene pretvarajući se da je novinar pre nego što je gol protrčao pored Dejvida Nivena i pokazao znak mira dok je predstavljao Elizabet Tejlor.

Nakon što je prolomio privremeni smeh dok je Opel pokazao simbol za mir (prim. prev. dva prsta podignuta u vis), voditelj Dejvid Niven je dobacio:

- Pa, dame i gospodo, to se skoro moralo dogoditi. Ali zar nije fascinantno pomisliti da je verovatno jedini smeh koji će čovek ikada dobiti u svom životu to što se skine i pokaže svoje mane?

U obraćanju novinarima nakon incidenta, Opel je rekao novinarima:

- Ljudi ne bi trebalo da se stide što su goli u javnosti. Osim toga - to je pakleni način da se pokrene karijera.

2017. godine Voren Biti dodeljuje Oskara za najbolji film pogrešnom filmu

Obožavaoci i ljubitelji Oskara ostali su zapanjeni 2017. nakon što je najveća čast večeri dodeljena pogrešnom filmu.

Nagrada za najbolji film pogrešno je dodeljena mjuziklu "La La Land", sa Emom Stoun i Rajanom Goslingom u glavnim ulogama, pre nego što je otkriveno da je pobednik zapravo Mesečina - film o mladom afroameričkom dečaku koji se bori sa svojim identitetom i seksualnošću.

Najavljivačima, Vorenu Bitiju i Fej Danavej slučajno su računovođe dale pogrešnu kovertu, koje su sadržale glasanje Akademije. U trenutku tokom kod zastaje srce, zvezde i producenti La La Lenda su zaustavljeni na polovini svojih govora o prihvatanju i primorani da predaju svoje trofeje zvezdama Mesečine.

Dok je glumačka ekipa La La Landa šetala binom kako bi primila priznanje, navodno se moglo čuti kako je scenski radnik koji je stajao u krilima rekao:

- O... Bože, dobio je pogrešnu kovertu.

Dok je još bio na sceni, Biti je za nesreću okrivio to što je dobio pogrešnu kovertu, rekavši da je video ime Eme Stoun iz filma 'La La Land' kada je otvorio svoju kovertu.

2003. godine Adrian Brodi poljubio je Heli Beri

Kada je 2003. godine glumac Adrian Brodi dobio nagradu za najboljeg glumca, nikako nije mogao da obuzda svoje emocije, te je zgrabio voditeljku programa, Heli Beri i strastveno je poljubio.

Beri su videli kako briše usta nakon tog poljupca, a ceo događaju je opisala jednostavno kao vlažan.

Kasnije je otkrila da je u trenutku kada ju je glumac poljubio pomislila samo:

- Šta se koji k*rac dešava?

1973. godine Marlon Brando odbija oskara

Godine 1973. Marlon Brando je izazvao gnev Akademije kada je poslao kalifornijskog Apača Sačina Litlfedera da odbije nagradu za najboljeg glumca koju je upravo dobio za svoju kultnu ulogu u Kumu.

Umesto da izađe na scenu da pokupi nagradu, glumac je poslao indijansku aktivistkinju za građanska prava Sačin Litlfeder - koja se pojavila u punoj odeći Apača.

Na sceni je pročitala Brandovo pismo u kojem je obavestila Akademiju da neće prihvatiti nagradu u znak protesta protiv holivudskog prikaza Indijanaca. Njen kratak govor - koji je bio ograničen na samo 60 sekundi - naišao je na mešavinu zviždanja i aplauza od strane publike, dok je iza scene nakon toga pročitala govor na 15 stranica koji je Brando pripremio.

Brando je postao drugi glumac koji je odbio svoju nagradu nakon Džordža Si Skota, koji je nekoliko meseci unapred rekao Akademiji da neće prihvatiti nagradu 1970. iz „filozofskih razloga“.

2014. godine Džon Travolta je pogrešno izgovorio ime glumice Indine Menzel

Džon Travolta je 2014. godine ostavio fanove da se zgražavaju nakon što je spektakularno pobrkao ime dok je predstavio zvezdu muzičkog pozorišta Idinu Menzel.

Travolta je predstavljala svoj nastup na dodeli Oskara i rekao:

- Molim vas da pozdravite strašno talentovanu, jednu i jedinu Adel Dazim.

Zvezda Vicked-a je ranije priznala da je u početku bila uništena mešanjem, uverena da je taj trenutak pokvario njen veliki odmor. U razgovoru sa Džejmsom Kordenom u emisiji Carpool Karaoke za njegovu kasnu emisiju rekla je:

- Prvo mi je bilo žao same sebe, kao što je Meril Strip tamo, ovo je moj veliki trenutak i on je jednostavno sjebao moje ime.

Međutim, ona sada vidi smešnu stranu greške, otkrivajući da se Travolta izvinio zbog pogrešnog izgovora njenog imena. Rekla je:

- To je bila najveća stvar koja mi se ikada dogodila. Napisao je toliko lepih e-poruka sa izvinjavanjem, poslao cveće, tako je ljubazan, i da bi to nadoknadio, leteo bi gde god u ovom trenutku. I uvek samo kažem: „Bez brige, jer to je bila najbolja stvar koja mi se ikada dogodila!

Koji događaji sa dodele Oskara su vama ostali u sećanju?

(Kurir.rs/Mirror)

Bonus video:

00:45 SKANDAL NA DODELI OSKARA: Vil Smit zavalio šamarčinu Krisu Roku