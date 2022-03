OTKRIVENO ŠTA SE DEŠAVALO NAKON ŠAMARANJA NA DODELI OSKARA: Zajednički prijatelj Smita i Roka tvrdi da je palo pomirenje

Reper Šon Kombs, poznatiji kao P. Didi, zajednički je prijatelj glumca Vila Smita i komičara Krisa Roka.

Glumac je naime tokom dodele prestižne nagrade Oskar udario komičara zbog šale na račun njegove supruge Džejde Pinket Smit. Sada se oglasio i njihov zajednički prijatelj, te otkrio šta se dogodilo na žurki posle ceremonije. Didi tvrdi i da su se Smit i Rok pomirili pre žurke.

- Nema problema. To je gotovo. Mogu to da vam potvrdim. Tu ima samo ljubavi. Oni su braća – rekao je za Page Six.

Didi je takođe bio na dodeli Oskara. Nakon sad već slavnog šamara odavao je na bini počast filmu "Kum", koji je ove godine proslavio 50. godišnjicu objave. Iako reper tvrdi da su se dvojica slavnih zabavljača pomirila, ne postoji nikakav dokaz da su uopšte komunicirali nakon dodele Oskara. Dodajmo i da se komičar na navedenom afterpartiju nije ni pojavio.

Podsetimo, Rok je odlučio da se našali s poznatima u prvim redovima dok je najavljivao nagradu za najbolji dokumentarac.

00:45 SKANDAL NA DODELI OSKARA: Vil Smit zavalio šamarčinu Krisu Roku

- Džejda, volim te. G.I. drugi nastavak, jedva čekam da ga vidim – rekao je aludirajući na njenu obrijanu glavu. Glumica, koja se već godinama bori s alopecijom, prevrnula je očima na tu šalu, a njen suprug se nasmejao. Zatim se popeo na binu, te ošamario komičara i vratio na svoje mesto.

- Ne stavljaj moju ženu u svoja usta - viknuo je.

- Vau, čoveče, to je bila šala o G.I. Jane - pravdao se komičar.

00:37 SKANDAL NA DODELI OSKARA: Vil Smit ošamario komičara Krisa Roka zbog supruge