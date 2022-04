OTKRIVENO ŠTA JEDE MEGAN MARKL: Evo kako vojvotkinja od Saseksa održava SAVRŠEN IZGLED! Jedna namirnica je KLJUČNA!

Nakon pobede Ane Đurić Konstrakte na ovogodišnjoj Pesmi za Evroviziju, njeno ime postalo je jendo od najčešće izgovaranih na ovim prostorima, a možda i šire.

Čuveni Konstraktin stih "Koja li je tajna zdrave kose Megan Markl" mnoge je zaiteresovao da saznaju kako vojvotkinja od Saseksa održava svoju frizuru, ali i generalno svoju vitku liniju.

Megan Markl praktikuje zdrav način života, a sada su poznati detalji i njene ishrane.

foto: Profimedia

Svoj dan započinje pijenjem tople limunade. Veruje se da ona pomaže u održavanju blistave kože i rešavanju problema s probavom. Zatim jede zobenu kašu s bademovim ili sojinim mlekom i sirupom od banane, prenosi "Eat This, Not That".

Obožava tost s jajima i avokadom jer je prepun zdravih masti, vitamina i vlakana. Kao prilog jede kvinoju od povrća. Za ručak najčešće bira riblje takose s paprikom i lukom.

foto: Profimedia

Za užinu jede namirnice za koje je sigurna da će joj dati dovoljno energije za ostatak dana. Njeni favoriti su: humus, čips od kelja i puding od čia semenki, koje pomažu u snižavanju krvnog pritiska. Pije sok od kelja, jabuke, limuna i đumbira.

Iako praktikuje biljnu ishranu, u većini slučajeva za večeru jede pečenu piletinu.

"Spremam je po receptu kuvarice Ine Garten. Ne postoji bolje jelo", izjavila je Megan 2016. godine u intervjuu za "Good Housekeeping".

Za desert voli da sprema hleb od banana s komadićima čokolade.

foto: Printscreen/Youtube

(Kurir.rs/ Klix.ba)

Bonus video:

00:44 BBC povukao podkast o princu Hariju i Megan Markl!