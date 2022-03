OSVOJIO NAS JE U ČUVENOJ SERIJI O RASPADU DRŽAVE '90-ih: Danas je oženjen POZNATOM GLUMICOM i imaju troje dece! (FOTO)

Milan Čučilović je glumac kog smo prvo zapazili u seriji "Gore - dole", nakon čega je glumio u mnogim filmovima i serijama, a mali broj ljudi zna da je u braku sa poznatom glumicom Milenom Pavlović, sa kojom ima troje dece.

"Gore - dole" je bila drugačija serija, koja je probala da objasni raspad države i sistema kroz jednu porodicu devedesetih godina i, za razliku od tadašnjih serija koje su to radile na humorističan način, drugačije se odnosila prema stvarnosti. Samim tim nije bilo lako ni mlađim glumcima da se pronađu svoj put do šire publike. Milan Čučilović je tad izašao pred široki audiotorijum i uspeli smo da ga zapamtimo kao srednje dete porodice Jakšić koje pokušava da se snađe u tim tmurnim devedesetim.

foto: Zoran Jevtić

Nakon ove serije gledali smo ga u pozorištu, ali i u seriji "Selo gori, a baba se češlja". Oženjen je već godinama Milenom Pavlović, koju najviše pamtimo kao Marinu iz filma "Mi nismo anđeli". Upoznali su se u pozorištu, na jednoj predstavi, a zaljubili na drugoj. Imaju troje dece, a u jednom intervjuu je ispričao da li bi ih želeo još.

- Milena i ja smo želeli troje dece. I sada ponekad maštamo da dobijemo četvrto, ali to je stvarno u domenu naučne fantastike. Kada bi samo moglo bolje da se živi u Srbiji, onda bismo proširili porodicu - ispričao je tad Čučilović.

foto: Dragan Kadić

Milena je jednom prilikom govorila o porodičnoj idili i životu sa Milanom.

- Uživam kada me Milan zasmejava. Volim njegova lepa iznenađenja, u tome je sjajan. Treba izjavljivati ljubav, slati poljupce, pisati ljubavne poruke, kao i one izvinjenja, plesati uz lepu muziku, smejati se. Često se sve petoro zagrlimo, skakućemo u grupi, govorimo "điki-điki" i onda se cmačemo. To uvek pomaže - rekla je tom prilikom poznata glumica.

(Kurir.rs/ Blic)

Bonus video:

00:30 Glumac Bjelogrlić IZJAVIO DA NIJE KRIV u slučaju koji se vodi protiv njega za napad na Predraga Antonijevića